Лихачев поблагодарил Путина за поддержку программы «Росатома» по атомной науке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнёв помог подмосковному предпринимателю в решении вопроса присоединения к электросетям производства.

К Владимиру Головнёву обратился директор компании, занимающейся производством железобетонных изделий и элементов благоустройства с просьбой посодействовать в решении вопроса подключения объекта к электросетям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Предприниматель заключил договор технического присоединения, оплатил его в срок, но не смотря на это уже больше года производство не удаётся запустить из-за отсутствия подключения объекта к электросетям. Обращения директора компании в адрес ПАО «Россети Московский регион» были безрезультатны.

Бизнес-омбудсмен инициировал заседание межведомственной рабочей группы по технологическому присоединению Министерства энергетики Московской области по вопросу подмосковного предпринимателя.

По итогам заседания ПАО «Россети Московский регион» подключат объект к электосетям до 15 сентября 2023 года. Уполномоченный по защите прав предпринимателей держит этот вопрос на контроле.

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