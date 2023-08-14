Лихачев поблагодарил Путина за поддержку программы «Росатома» по атомной науке

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«От всей отрасли хочу Вас поблагодарить за продление нашего нацпроекта развития техники, технологий и научных исследований до 2030 года. Мы его реализуем совместно с Курчатовским институтом», — сообщил Лихачёв.
Ранее Лихачёв заявил, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года. Он также отметил, что «Росатом» будет строить атомные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке. На сегодняшний день в Российской федерации эксплуатируется 10 атомных электростанций. Они расположены в Саратовской, Свердловской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Чукотском автоновном округе и в порту города Певек.
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