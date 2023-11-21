Линию по производству Дарницкого хлеба восстанавливают в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
На хлебном комбинате в Волоколамске восстанавливают линию по производству Дарницкого хлеба. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
О восстановлении линии производства сообщил гендиректор «Волоколамскхлеб» Андрей Макаров и.о. главы округа Наталье Козловой.
Кроме этого, И.о. главы Наталья Козлова с первым заместителем Иваном Абрамовым рассказали гендиректору о возможных мерах государственной поддержки для производства.
Стоит отметить, что хлебный завод был первым местом, которое посетила Наталья Козлова в должности исполняющей обязанности главы городского округа Волоколамск.
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«Что касается планов по расширению производства: ожидается восстановление линии по производству Дарницкого хлеба. Оборудование уже закуплено и установлено. Параллельно занимаемся улучшением технического состояния предприятия», - отметил Андрей Макаров.
Стоит отметить, что хлебный завод был первым местом, которое посетила Наталья Козлова в должности исполняющей обязанности главы городского округа Волоколамск.
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Мира Полтева