Литва перекрыла движения в Белоруссию через пункт пропуска «Мядининкай»

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«Сегодня в 13:00 литовская сторона прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай», - прокомментировали ситуацию пограничники.
При этом, в Белоруссии отметили, что с их стороны по движению транспорта нет, вся ответственность лежит на стороне Литвы.
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