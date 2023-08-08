Ливни и ветер могут нарушить жизнеобеспечение сразу десяти регионов Сибири и Дальнего Востока

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Сильные осадки и ветер могут нарушить энергоснабжение и работу транспорта в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, на территории примерно десяти российских округов. Об этом 8 августа сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«Это касается Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, Еврейской автономной области, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей, республик Тыва, Хакасия и Алтай», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Эксперты полагают, что причиной сбоев в энергоснабжении и работе транспорта могут стать обильные осадки, вплоть до ливней, а также ветер до 25 метров в секунду.
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