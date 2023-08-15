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Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России

ВНИИ ГОЧС: ливни могут нарушить жизнеобеспечение части Дальнего Востока и СЗФО
15 августа 2023, 03:33

Фото: iStock/Germanovich

На этой неделе в пяти регионах Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов ожидаются нарушения в электроснабжении и транспорте из-за сильного ветра до 25 м/с и интенсивных осадков, предупредил Всероссийский институт по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС).

«В Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной, Амурской и Мурманской областях предсказывается ограничение движения транспорта и проблемы с энергоснабжением из-за ветровых порывов и осадков до 65 мм», — уточняется на сайте института.
Однако в целом водная обстановка в России остается в пределах сезонных норм, подчеркивают ученые института.

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Станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса
РАН: Российская станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса
14 августа 2023, 23:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российская станция «Луна–25» передала первые снимки, сделанные в ходе полета в космос к естественному спутнику Земли. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований Российской Академии наук (РАН).
Кадры были сделаны с помощью камер бортового телевидения СТС-Л. На двух опубликованных снимках можно увидеть элементы конструкции автоматической станции на фоне Луны и Земли, а на третьем запечатлены ковш бортового манипулятора и эмблема миссии.

В РАН отметили, что все элементы конструкции станции «Луна-25» работоспособны и готовы исследовать естественный спутник Земли.

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#кадры
#земля
#космос
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Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
Маск и политики в США раскритиковали помощь Украине на фоне бедствия на Гавайях
14 августа 2023, 21:01

Фото: iStock/TonyFuse

Кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами заявил, что гавайцы страдают от пожаров, а американское правительство вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину. Его мнение поддержал владелец соцсети Х (бывшая Twitter) Илон Маск.
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший отметил, что Украине отправляются «бесконечные миллиарды», а про остров Мауи правительство США не дает никаких комментариев.

«Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи», — написала в социальной сети республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

Напомним, лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

По информации главы штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.

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#лесные пожары
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#джо байден
#сын
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В водах Антарктики найден новый вид животных с двадцатью конечностями
14 августа 2023, 20:34

Фото: istockphoto/goinyk

Учёные обнаружили в водах Антарктики существо с 20 конечностями, оказавшееся новым видом морских животных.
Invertebrate Systematics пишет, что во время экспедиций в Южный океан (2008-2017) исследователи искали группу морских животных Promachocrinus, которые представляют собой бесстебельные морские лилии.
 
Promachocrinus являются крупными морскими животными инопланетного вида, обитающими на глубинах от 20 до 1981 метра.
 
Учёные собрали 8 экземпляров данных животных и выяснили, что обнаружили новый вид: Promachocrinus fragarius. Из-за формы тела вид получил название «клубничная морская лилия».
 
У него 20 конечностей, которые исходят из центрального тела, по форме напоминают клубнику. Животное имеет пурпурный или темно-красный окрас. У нового вида имеется два типа конечностей. Нижние — короткие в полоску, а верхние — мягкие.

Ранее в сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, которые выкопали на стройке в Митино.

В правоохранительные органы поступил звонок от экскаваторщика, который работает на стройке нового московского ЖК «Митинский лес». Он заявил, что в строительном котловане обнаружили чешую и зубы, похожие на драконьи.

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#ученые
#исследование
#животные
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Гендер пати: что такое, идеи проведения и варианты подарков
Салют, сухой лёд, холли: топ-15 лучших идей для гендер пати
14 августа 2023, 20:10

Фото: IStock/Wirestock

Момент, когда будущие родители узнают пол ребёнка – всегда трепетный и волнительный. На протяжении нескольких лет во всём мире набирают популярность гендерные вечеринки (gender party). Это праздничное мероприятие, на котором собираются друзья и родственники будущих родителей, чтобы узнать пол малыша. Будущим маме и папе предлагают массу вариантов для определения пола ребенка, начиная с шариков нежно-розового и нежно-голубого цветов или конфетти. Редакция «Радио 1» собрала самые интересные и необычные идеи гендер пати.

Идеи гендер пати

Цветовой взрыв

Будущие родители могут устроить зрелищное представление, в ходе которого специальный украшенный объект (шар, коробка, торт) взрывается, раскрывая облако цветов, соответствующих полу будущего ребёнка. Чаще всего в таком варианте мамы и папы используют на гендерной вечеринке шар, — они протыкают его иголкой, и в этот момент из шара вылетают конфетти определённого цвета.

Цветной торт для гендер пати

Вторым самым популярным способом определить пол ребёнка считается использование торта. В классическом варианте родители передают кондитеру листок с указанием пола ребёнка, а тот в свою очередь окрашивает начинку. Уже на самой вечеринке родители разрезают торт при гостях и узнают, кто у них будет: мальчик или девочка. Более необычная вариация этой идеи: можно попросить кондитера нарисовать на белом торте человечка с выпуклым животом. Начинка этого живота должна быть розовой или голубой. На вечеринке будущие родители могут убрать живот и увидеть цвет внутри.
Фото: IStock/oksana_nazarchuk

Капкейки с секретной начинкой

По аналогии с тортом капкейки наполняются цветной начинкой. Но на этот раз можно поэкспериментировать: попросите кондитера сделать в некоторых сладостях начинку неправильного цвета. Когда все гости попробуют угощение, можно будет посчитать, с каким цветом капкейков было больше.

Дымовая шашка

Ещё одна популярная идея – использование цветной дымовой шашки. Делать это нужно на открытом воздухе. Можно попросить друга или родственника купить шашку в онлайн-магазине с наполнением нужного цвета. Тогда для родителей и гостей это будет действительно неожиданно.
Фото: IStock/Yulia Raneva

Пиньята

Родители также могут подвесить пиньяту в форме сердца или другого символа, заполненную конфетти или мелкими предметами. Разбить игрушку предлагается вместе, из неё должно посыпаться наполнение розового или голубого цвета.

Световое шоу

Для определения пола будущего малыша можно сделать настоящую вечеринку: создать световое шоу, в котором с помощью лазеров и спецэффектов будет раскрываться пол будущего малыша.

Краски холли

Если вы любите повеселиться на свежем воздухе, то для определения пола будущего малыша можно использовать краски холли. Это специальные сухие цветные порошки для различных праздничных событий, летних фестивалей красок и ярких фотосессий. Можно одновременно с гостями праздника начать кидаться красками друг в друга. Запечатлеть событие может видеограф и фотограф.
Фото: IStock/Wirestock

Сухой лёд

Всем любителям химии и экспериментов этот вариант придётся по душе: будущим родителям предлагается определить пол ребёнка с помощью химической реакции, например, с помощью сухого льда. Специализированные наборы с инструкцией наборы уже продаются во многих онлайн-магазинах.

Квест и волшебная дверь

Вместе с гостями будущие родители могут пройти в квест, в конце которого должны отыскать ключ. Он будет вести к секретной дверце. Открыв её, мама и папа узнают пол будущего малыша. За этой дверцей может скрываться что угодно – всё зависит только от вашей фантазии.

Гонка пупсиков

На вечеринку заказывают ростовых кукол в виде пупсов: один — мальчик, второй — девочка. Организаторы праздника создают для них полосу препятствий, а гости и будущие родители выступают в роли болельщиков. Но, конечно, пупсы — казачки засланные, один из них должен поддаться другому. «Выигрывает» тот, кто пересек финишную прямую. То есть, если до старта первым добежал пупс в голубой одежде, значит, родится мальчик, а если в розовом — девочка.
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Красочная футболка

На праздник будущая мама надевает обычную белую футболку без рисунков. А организатор вечеринки или его помощник, который знает пол, заранее покупает краски нужного цвета. На вечеринке родителям завязывают глаза, будущий папа окунает руки в емкости с краской и обнимает супругу за живот сзади, оставляя на одежде отпечатки. Затем им снимают повязки. Так пара узнает, какого пола будет ребенок, а заодно получает новую семейную реликвию — при желании футболку можно даже поместить в раму под стекло.

Цветной салют

Если вы закатили большой и яркий праздник в честь узнавания пола ребенка, то завершить вечеринку можно фейерверком. Веселитесь, общайтесь, фотографируйтесь с гостями, а вечером, как стемнеет, устройте праздничный салют. Цвет залпов эффектно раскроет тайну.

Самолёт

Будущие родители стояли на взлетной полосе, а заказанный самолет, пролетая над ними, выбросит дым нужного цвета.

Цветные зонты

В закрытый перевернутый зонт засыпается перья, конфетти, искусственные лепестки нужного цвета.

Стрельба по мишеням

Способ для экстремалов. Наполните подвесные мишени конфетти или красками холи и подвесьте их. Далее нужно будет выстрелить из пневматического оружия в мишень — это можно сделать вдвоем или предоставить право главе семьи. Получается весело и ярко — тоже стоит позаботиться насчет фото- и видеосъемки.
Фото: IStock/bwb-studio

Что дарят на гендер пати

Готовиться к такой вечеринке нужно не только организаторам, родителям, но и гостям. Например, важно соблюсти дресс-код, если он будет, и, конечно, подготовить подарок. 

В других странах, откуда пришла эта традиция, принято дарить интересно оформленный набор подгузников, плед для малыша, игрушки и погремушки или же фотоальбом. Отличным вариантом станет набор для первого питания младенца, например, набор ложек и мисок или же набор для купания младенца, включая мыло, шампунь и масло для массажа. Можно также подарить книгу для будущих родителей или детскую книгу со сказками и интересными историями.

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#беременные женщины
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Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость отказа от обязательных надписей на английском
14 августа 2023, 19:50

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин поддержал идею отказа от обязательных надписей на английском языке в общественном транспорте, поскольку, по его мнению, такие меры в определённых случаях избыточны.
«В Сочи в автобусе едешь, а там еще осталось с Олимпиады — что-то рассказывает на английском. Это просто устранение избыточной информации. А там, где будет проходить обширный турпоток, где это необходимо, там надписи на английском будут сохранены. Это не так, что мы совсем от этого отказываемся», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

В качестве примера специалист привёл иностранных туристов, для которых сегментированное обслуживание будет налажено.

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#язык
#транспорт
#россия
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NRK: пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с февраля 2022 года
14 августа 2023, 19:31

Фото: iStock/frentusha

Через украинскую территорию впервые с февраля прошлого года пролетел пассажирский самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines. Об этом сообщает NRK.
Отмечается, что самолет Airbus A320-200, который выполнял рейс из Осло в Анталью, был вынужден сменить маршрут из-за бури. По этой причине самолет оказался в воздушном пространстве над западной частью Украины.

В авиакомпании BBN Airlines пообещали принимать меры для предотвращения подобных ситуаций в воздухе.

Напомним, ранее российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем. При приближении истребителя «иностранец» развернулся, нарушения государственной границы не случилось. В ведомстве отметили, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами.

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#самолет
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#нарушения
#авиакомпании
#меры
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Метеоролог Позднякова предупредили о сильных дождях в Приморском крае
14 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Christian Feldhaar

Метеоролог Татьяна Позднякова прокомментировала интенсивные дожди в Приморье и заявила, что они могут продолжаться и далее
Она пояснила, что угрозу потопа можно определить, опираясь на частоту выхода мощных циклонов. Как правило, тайфун выливается сильными дождями, приводящими в последствии к паводкам.

«Предыдущий пик наводнений был связан с дождевыми паводками, а следующий циклон выходит по траектории, которая может угрожать сильными дождями Приморскому краю. Уже сейчас в Амурской области начинается влияние этого циклона, и поэтому дожди ослабевать в ближайшие сутки не будут», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

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#циклон
#дожди
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В форуме «Армия-2023» участвуют около 50 подмосковных предприятий
14 августа 2023, 19:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 50 подмосковных предприятий представили свои разработки на IX Международном военно-технический форуме «Армия-2023», который стартовал в парке «Патриот» в Подмосковье.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил форум, который открыли министр обороны Сергей Шойгу, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и зампред правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава региона осмотрел экспозицию и пообщался с производителями подмосковного ОПК.
 
В выставке участвуют более 1,5 тыс российских и зарубежных предприятий, в том числе около 50 компаний, работающих на территории Подмосковья.
«Форум «Армия-2023» – знаковое событие для оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мероприятие проходит уже в девятый раз, представляя прорывные разработки и самые передовые технологии отрасли. Это и новейшие образцы вооружения, и средства разведки, радиоэлектронной борьбы, и комплексы ПВО. Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение», – сказал губернатор.
Он добавил, что всего в регионе в сфере ОПК работают более 100 предприятий, на них заняты свыше 120 тыс человек. 
«Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так, уже около 800 молодым учёным и специалистам предоставили льготное жильё по программе «Социальная ипотека». С рядом компаний заключили соглашения о подготовке для них кадров. Расширяем и программу «Профессионалитет», – сказал Воробьёв. 
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» из Королёва представила на выставке как военную продукцию, так и космические аппараты. Самый современный из них, «Кондор-ФКА», недавно был запущен на орбиту и уже приступил к работе. На сегодня это единственное отечественное решение по всепогодному мониторингу, например, для Северного морского пути. 
 
Другая разработка корпорации – тренажёр «Парашютист». VR-технологии позволяют обеспечить максимально реалистичное выполнение имитационного прыжка, отработать алгоритм всех действий.
 
Также «Тактическое ракетное вооружение» знакомит посетителей со своими новейшими литий-ионными аккумуляторами, комплексом бортового оборудования «Авиатор», электрическим мини-погрузчиком «HARD-E», электрозарядной станцией для электробусов.
 
Ещё одна компания из Королёва – «Передовая текстильщица», лидер в производстве технических тканей для силовых структур. На выставке она демонстрирует материалы для производства парашютов.
 
Щёлковская шелкоткацкая фабрика представляет экипировку для военнослужащих, Авиационная корпорация «Рубин» из Балашихи – тормозные диски и тепловые пакеты из композиционных материалов, «АРМОКОМ» из Хотькова – модульный бронешлем и тонкую бронепанель, Лыткаринский завод оптического стекла – новый комплекс досмотра с тепловизором.

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#андрей воробьёв
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#московская область
#подмосковье
#форум
#армия
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В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов
В турецком Диарбакыре температура воздуха поднялась до 47 градусов
14 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/lamyai

Температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Сообщается, что с воскресенья Турцию охватила волна жары. В некоторых провинциях температура поднялась выше 46 градусов.

По мнению экспертов, выходить на улицу без особой необходимости не следует. 

Напомним, ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что уже к 17-18 августа температура в столице поднимется до 28°C. В то же время, по словам специалиста, будет наблюдаться рост атмосферного давления. До этого стало известно, что уровень солнечной активности достиг максимальных значений за последние 20 лет. 

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