Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России

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На этой неделе в пяти регионах Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов ожидаются нарушения в электроснабжении и транспорте из-за сильного ветра до 25 м/с и интенсивных осадков, предупредил Всероссийский институт по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС).
«В Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной, Амурской и Мурманской областях предсказывается ограничение движения транспорта и проблемы с энергоснабжением из-за ветровых порывов и осадков до 65 мм», — уточняется на сайте института.Однако в целом водная обстановка в России остается в пределах сезонных норм, подчеркивают ученые института.
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