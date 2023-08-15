Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России

Момент, когда будущие родители узнают пол ребёнка – всегда трепетный и волнительный. На протяжении нескольких лет во всём мире набирают популярность гендерные вечеринки (gender party). Это праздничное мероприятие, на котором собираются друзья и родственники будущих родителей, чтобы узнать пол малыша. Будущим маме и папе предлагают массу вариантов для определения пола ребенка, начиная с шариков нежно-розового и нежно-голубого цветов или конфетти. Редакция «Радио 1» собрала самые интересные и необычные идеи гендер пати.