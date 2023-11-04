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Лыжник Легков на выставке-форуме «Россия»: «Страну нужно узнавать»

04 ноября 2023, 11:47
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

В Москве торжественно открыли международную выставку-форум «Россия», где представлен и красочный стенд Московской области.
Российский лыжник. Олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легков родился и вырос в Подмосковье.
«Я понимаю, что Московская область-самая лучшая. Она развивается по всем направлениям. Будучи депутатом Московской областной думы могу сказать, что всё делается для благоустройства территории. Появляются новые детские сады, школы. Всё растет в невероятном размере», -говорит Александр Легков.

По словам спортсмена, Россию нужно узнавать. Сейчас хоть и непростое, но хорошее время для изучения страны.
«На выставке представлены все регионы, куда можно поехать, что посмотреть. Это вообще надо было постоянно делать. Всё больше и больше будет точек притяжения, где мы будем наслаждаться. У нас огромная страна с большими ресурсами и такими возможностями. Уж поверьте, есть такие места, что даже ни Франция, ни острова не сравнятся. У нас всё прекрасно, нужно просто развивать»,-сказал в заключении Александр Легков.
Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года.

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#подмосковье
#московская область
#выставка
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В Госдуме депутаты снова начали сдавать тесты на COVID
04 ноября 2023, 12:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутатов Госдумы обязали пройти тестирование на коронавирус перед заседанием, которое состоится 7 ноября.
РБК пишет, что, по словам парламентариев, среди коллег есть несколько заразившихся. Рост больных COVID увеличился с началом осеннего сезона.

Депутаты получили сообщения, где говорится об обязательной сдаче теста на ковид в целях профилактики. Тестирование пройдет перед заседанием Госдумы 7 ноября в здании нижней палаты российского парламента. Самостоятельное тестирование вне здания Госдумы возможно только «в исключительных случаях» 6 ноября.
 
По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, на этой неделе в нижней палате есть трое больных коронавирусом. Кто именно заболел, неизвестно.

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#коронавирус
#госдума
#тестирование
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Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации
04 ноября 2023, 12:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присудили премию президента за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Премия была присуждена патриарху Кириллу согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным указу. 

Отмечается, что с инициативой присудить премию выступил Совет при президенте РФ. 

Ранее патриарх Кирилл встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе встречи стало известно, что в настоящий момент на территории Подмосковья возводится 120 новых храмов. 

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#патриарх кирилл
#владимир путин
#премия
#церковь
#награда
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Российский боксёр Денис Лебедев посетил стенд Подмосковья на форуме «Россия»
04 ноября 2023, 11:32

Фото: Радио 1

Профессиональный боксёр, муниципальный депутат подмосковного города Чехов Денис Лебедев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия».
В беседе с корреспондентом «Радио 1» Лебедев отметил, что гордится подмосковным регионом, который развивается стремительными темпами. Депутат отметил развитие новых технологий, благоустройство городов и строительство новых больниц и учебных заведений. 

Говоря о форуме, Лебедев сравнил его со спортивным соревнованием между регионами за право считаться лучшим. По его словам, по завершении форума, можно будет выбрать несколько лучших российских регионов, на которые можно будет равняться. 

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ. Торжественное открытие состоялось в субботу, 4 ноября. Подмосковье представило на выставке свой красочный стенд, оснащённый различными интерактивными девайсами, с помощью которых гости смогут узнать о достижениях региона. 

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Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия»
#подмосковье
#денис лебедев
#выставка
#форум
#россия
#вднх
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Блогер Шабутдинов не признаёт вину в махинациях с онлайн-курсами
04 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Rawf8

32-летнему блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
Свою вину блогер не признаёт, сообщают в пресс-службе московской прокуратуры.
 
«Ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал», –сказано в заявлении ведомства.
В скором времени суд примет решение об избрании меры пресечения Шабутдинову. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.
 
Напомним, блогер Аяз Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября. Со слов представителей бизнес-тренера, причиной явилось заявление Калистратовой Н. В., которое она подала ещё в 2019 году. Заявительница осталась недовольна курсом за 1,9 млн рублей, после чего решила вернуть свои деньги обратно.

Компания Аяза Like-центр отвергла все обвинения девушки, назвав их необоснованными. 

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#москва
#прокуратура
#блогер
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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили стенд Подмосковья на форуме «Россия»
Авербух и Арзамасова посетили стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
04 ноября 2023, 10:50

Фото: Радио 1

Российский фигурист Илья Авербух вместе с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой посетил стенд Московской области, представленный на выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября.
«Безусловно, это грандиозно. Я приглашаю всех узнать Россию, почувствовать нашу страну. Я думаю, это успешный проект, и он будет очень востребован. Это такая реклама регионов, и многие потом захотят поехать, почувствовать. «...» Мы приехали сюда и первый павильон, который мы увидели – это павильон Подмосковья», – поделился с корреспондентом «Радио 1» Илья Авербух. 

                                                                            Фото: Радио 1

Елизавета Арзамасова также поделилась своими впечатлениями. По её словам, стенд Подмосковья порадовал её своей интерактивностью. Актриса отметила, что в такое место обязательно нужно приезжать с детьми, чтобы они в игровой и доступной форме узнавали, чем богаты регионы России. 

                                                                           Фото: Радио 1

Напомним, что выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. Она пройдёт до 12 апреля 2024 года. 

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#выставка
#форум
#подмосковье
#гости
#вднх
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Патриарх Кирилл показал утерянную 100 лет назад икону Казанской Божией Матери
04 ноября 2023, 10:39

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Патриархии РПЦ

В Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл продемонстрировал оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более 100 лет назад.
РИА Новости пишет, что именно эта икона была в ополчении Минина и Пожарского.
 
«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин», - сказал Патриарх Кирилл.
Он отметил, что икона спасла русский народ от иностранной интервенции. Патриарх Кирилл назвал образ национальной святыней.
 
Напомним, 4 ноября отмечается день, который посвящен иконе Казанской Божией Матери, одной из самых почитаемых икон в православии.

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#день народного единства
#праздник
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Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
В Москве торжественно открылась выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 10:14

Фото: Радио 1

В Москве торжественно открылась международная выставка-форум «Россия», на которой представлен красочный стенд Московской области.
Выставка проходит на территории ВДНХ. 

                                                                           Фото: Радио 1

Ранее в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал, что на стенде Московской области можно поиграть в стратегию на основе Центра управления регионом (ЦУР). Он отметил, что это позволит всем желающим почувствовать себя губернатором без прохождения выборов. 

«Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из «Добродела». Лучшие управленцы получат ценные призы», – рассказал глава региона.

                                                                           Фото: Радио 1

Кроме того, на площадке все желающие смогут «оказаться» в знаковых местах Подмосковья благодаря интерактивным терминалам и картам. Также будет представлена ярмарка с продукцией, производимой в регионе. 

Выставка-форум открыта для всех желающих до 12 апреля 2024 года. 

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#подмосковье
#форум
#выставка
#вднх
#андрей воробьёв
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Раскрыты источники получения спамерами телефонных номеров россиян
Каргалев: спамеры берут телефонные номера россиян из клиентских баз
04 ноября 2023, 04:58

Фото: iStock/artoleshko

Основным источником телефонных номеров, которые мошенники используют для звонков россиянам, являются клиентские базы данных различных компаний. Эту информацию предоставил руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев, передает РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что спам-звонки в большинстве случаев представляют собой обширные списки вызовов, рассылаемые по «огромной базе телефонных номеров, собранных из разных источников». Как отметил Каргалев, в настоящее время большинство таких номеров, включая те, которые используются мошенниками, собираются путем взломов и кражи клиентских баз данных различных компаний.

Согласно словам эксперта, информация о телефонных номерах может «утечь» не только в результате централизованных взломов, но также из-за нарушений в настройках хранения баз данных. Он также подчеркнул, что такие источники данных представляют особый интерес для спамеров, поскольку они обширны и содержат ценную информацию о клиентах, включая фамилии, имена, адреса электронной почты и другие сведения.

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#информация
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Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»
Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни
04 ноября 2023, 01:58

Фото: iStock/Boris Ipatov

Заслуженная артистка России, актриса Галина Мочалова скончалась на 90-м году жизни, сообщили в театре «Приют комедианта».
Галина Мочалова ушла из жизни 2 ноября, всего за 16 дней до своего 90-летия.

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - говорится в некрологе.
Актриса родилась 18 ноября 1933 года и окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Она работала в разные периоды в театре имени Ленсовета, а также в петербургских театрах «Комедианты» и «Приют комедианта». В 2007 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.
Актриса снялась в 87 фильмах, включая такие сериалы, как «Мажор-3», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», а также «Шерлок Холмс» (2013) и «Мастер и Маргарита» (2005).

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