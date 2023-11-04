Лыжник Легков на выставке-форуме «Россия»: «Страну нужно узнавать»

Фото: Радио 1
В Москве торжественно открыли международную выставку-форум «Россия», где представлен и красочный стенд Московской области.
Российский лыжник. Олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легков родился и вырос в Подмосковье.
По словам спортсмена, Россию нужно узнавать. Сейчас хоть и непростое, но хорошее время для изучения страны.
Читайте также:
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили стенд Подмосковья на форуме «Россия»
Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Патриарх Кирилл показал утерянную 100 лет назад икону Казанской Божией Матери
«Я понимаю, что Московская область-самая лучшая. Она развивается по всем направлениям. Будучи депутатом Московской областной думы могу сказать, что всё делается для благоустройства территории. Появляются новые детские сады, школы. Всё растет в невероятном размере», -говорит Александр Легков.
«На выставке представлены все регионы, куда можно поехать, что посмотреть. Это вообще надо было постоянно делать. Всё больше и больше будет точек притяжения, где мы будем наслаждаться. У нас огромная страна с большими ресурсами и такими возможностями. Уж поверьте, есть такие места, что даже ни Франция, ни острова не сравнятся. У нас всё прекрасно, нужно просто развивать»,-сказал в заключении Александр Легков.Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года.
Читайте также:
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили стенд Подмосковья на форуме «Россия»
Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Патриарх Кирилл показал утерянную 100 лет назад икону Казанской Божией Матери
Мария Фирсова