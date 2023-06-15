Логопед из Химок представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель-дефектолог России 2023»

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Попасть в финал конкурса было нелегко. Ирине Касесевой необходимо было снять видеоролик проведения занятия, разобрать метод обучения на конкретном кейсе, провести мастер-класс и пройти собеседование.
«Я последовательно прошла муниципальный и региональный этапы с заочной частью и собеседованием. Это было волнительно, но благодаря поддержке учителей-логопедов города Химки и коллег из моего сада, прошла все этапы и получила великолепный результат!», — поделилась Ирина Канесева.Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
Ранее сообщалось, что химкинская школа творчества «ЭПОХИ. Ремёсла» выпустила первых в Подмосковье мастеров народного промысла. Подробнее об этом читайте в нашем материале.