Лотерейный билет из почтового отделения принёс жителю Подмосковья миллион рублей

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Житель Подмосковья Вячеслав приобрёл в почтовом офисе Коломны 2 лотерейных билета, один из которых оказался с выигрышем в 1 миллион рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Я пришёл в почтовое отделение получить посылку, а заодно решил купить пару билетов лотереи. Один из билетов оказался выигрышным. Причём я даже не знал, что выиграл. Позже вернулся на почту оплатить штраф за машину и показал сотруднице номера. Она сказала, что я уже третий, кто выиграл миллион в Коломне», — делится радостью победитель Вячеслав.
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