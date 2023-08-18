Лучшего лесного пожарного России определят в Московской области

Фото: Комлесхоз МО
В подмосковном Софрине 5-8 сентября проведут IX Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный 2023». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Мастерство и сноровку на соревнованиях продемонстрируют профессионалы охраны лесов и работники добровольческих организаций России, а также представители иностранных государств. Второй год подряд конкурс будет проходить с международным участием», – говорится в сообщении.Подмосковье на конкурсе будет представлять начальник лесопожарной станции первого типа «Талдом», специалист лесного хозяйства Максим Рябов. В пошлом году он участвовал в федеральном конкурсе «Лучший лесной пожарный 2022».
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Лора Луганская