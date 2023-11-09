Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серебряных Прудах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В торжественной обстановке наградили лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за высокие показатели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Поздравить жителей городского округа приехал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь Жаров. Он наградил благодарностями и ценными подарками тружеников сельского хозяйства.
Также Игорь Жаров подчеркнул, что Серебряные Пруды являются жемчужиной в зерновом крае Московской области. Городской округ входит в тройку лидеров среди сельскохозяйственных муниципалитетов региона.
Стоит отметить, также для гостей торжества был организован праздничный концерт «Земной поклон работникам села!» от работников культуры.
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Также Игорь Жаров подчеркнул, что Серебряные Пруды являются жемчужиной в зерновом крае Московской области. Городской округ входит в тройку лидеров среди сельскохозяйственных муниципалитетов региона.
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Мира Полтева