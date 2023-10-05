Лучших учителей наградили в Доме правительства Московской области

Фото: Пресс-служба Банка ВТБ
Торжественная церемония в честь Дня учителя прошла в Доме правительства Московской области. В рамках мероприятия лучшие педагоги региона, победители всероссийских и областных конкурсов получили заслуженные награды.
Учителем года Подмосковья стала преподаватель русского языка и литературы СОШ №2 из Сергиева Посада Мария Базулина. Она также получила грант от генерального партнера конкурса, организованного Министерством образования Московской области. Им стал банк ВТБ. Теперь она пройдет обучение в центре «Сириус», который расположен в городе Сочи.
В банке ВТБ рассказали, что рады стать участниками такой церемонии, а также отметили особую важность учителей для школьников.
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В банке ВТБ рассказали, что рады стать участниками такой церемонии, а также отметили особую важность учителей для школьников.
«Для нас большая честь участвовать в данном мероприятии, банк ВТБ уже 3-й год является генеральным партнёром конкурса «Учитель года России», а в этом стал ещё официальным партнёром Года педагога и наставника. Хочу выразить слова благодарности всем учителям за ту высокую миссию, которую они несут – просвещать, давать знания ученикам и вдохновлять их на новые достижения», - сказал руководитель дирекции по работе с клиентами государственного сектора банка ВТБ Максим Стольников.Читайте также:
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Татьяна Лаврова