Лугнская и Алчевская епархия переходит в подчинение РПЦ

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Луганская и Алчевская епархия переходит в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду Русской православной церкви. Об этом сообщил командир казачьего полка Владимир Полуполтинных в своём обращении, размещённом в Telegram-канале подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
«Я рад сообщить вам, что многочисленные прошения правящих архиереев, сотен приходов и, конечно, казаков были услышаны, поняты и поддержаны Святейшим [Патриархом Московским и всея Руси Кириллом]. Луганская и Алчевская епархия, как и Ровеньковская, зарегистрированы в составе Русской православной церкви», –сказал командир.Ранее сообщалось, что спецпредставитель МИД РФ Аскальдович потребовал фиксации преступлений киевских властей касательно православия и Украинской православной церкви.
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