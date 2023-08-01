Лукашенко хочет оставить бойцов «Вагнера» в белорусской армии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов ЧВК «Вагнер» на контрактной службе в армии Белоруссии, его слова приводит пресс-служба президента Республики Беларусь.
«Это была моя инициатива (разместить бойцов «Вагнера» в Белоруссии), и я не жалею. Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Белорусский лидер также призвал граждан страны не переживать насчет повышенного внимания к боевой подготовке, которое заметно возросло в последнее время. По его словам, если враг будет видеть, что в случае конфликта понесет «невосполнимые потери», то не решится нападать.
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