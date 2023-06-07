Лукашенко помиловал россиянку Сапегу

РИА Новости/Тамара Беляева
Софью Сапегу уже передали российской делегации во главе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
Напомним, россиянку Софью Сапегу задержали на территории республики в мае 2021 года. Она находилась на борту самолета Афины-Вильнюс вместе с сообщником, когда тот экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Сапегу обвиняют по семи статьям в Белоруссии. Среди них – разжигание социальной розни, нарушение правил обращения с личными данными, угрозы силовикам, а также преступление против информационной безопасности.
Ранее сообщалось, что белорусская прокуратура удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию.
Ранее сообщалось, что белорусская прокуратура удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию.
Мария Фирсова