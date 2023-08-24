Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

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«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Глава Белоруссии также напомнил, что народы Украины и РБ жили в согласии на протяжении столетий, а также заявил, что белорусская сторона готова сделать все необходимое для разрешения конфликта.
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