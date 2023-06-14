Лукашенко: Путин рассказал мне, как Leopard разлетелся на куски

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«Мне рассказал об этом Путин. А потом я ему рассказал - мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в «Леопард», боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример. Я Владимиру Владимировичу говорю: надо это показать. Он говорит: еще покажем», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ уже убиты десятки тысяч украинцев. По мнению президента Белоруссии, Киев начал контрнаступление, чтобы продемонстрировать свои силы перед саммитом в Вильнюсе, на котором Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны РФ опубликовало ролик, на котором российский вертолет Ка-52 ракетным ударом разнес бронемашину ВСУ.