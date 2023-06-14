Лукашенко раскрыл, как Белоруссия и Россия ловили диверсанта

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«Вы не знаете многое. Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили, как они говорят, «игру». И когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу», - поделился Лукашенко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина включила певца Егора Крида в «черный список» за рекламу онлайн-казино.