Лукашенко рассказал, где находится Пригожин

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сейчас нет на территории республики.
Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин находится в Питере.
Бойцы ЧВК «Вагнер» расположены в своих постоянных лагерях, где они расположились после вывода с фронта на восстановление.
По словам Александра Лукашенко, он не видит рисков для республики, если бойцы будут размещены на её территории.
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«Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал...» - предположил Лукашенко в четверг во время встречи с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске, пишет госагентство БелТА.
По словам Александра Лукашенко, он не видит рисков для республики, если бойцы будут размещены на её территории.
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Мария Фирсова