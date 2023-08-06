Лукашевич: В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля.