Лукашевич: В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО

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Заместитель командующего сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку военнослужащих вносятся коррективы с учетом опыта проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ.
«Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учетом этого мы строим свою боевую подготовку», — пояснил Лукашевич.
Он также отметил, что в подразделения сил спецопераций регулярно поступают новые образцы техники и вооружения. Лукашевич добавил, что на данный момент военнослужащие сил спецопераций вместе с пограничниками выполняют ряд задач в рамках усиления охраны границы с Украиной.
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