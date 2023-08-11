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Луна-25 — автоматическая межпланетная станция: что она будет делать на Луне

Почему в России так долго ждали запуск «Луна-25»
11 августа 2023, 17:43

Фото: Роскосмос

Исследование космоса всегда представляло одну из наиболее амбициозных и захватывающих научных задач человечества. Важным этапом этого исследования считается изучение Луны. 11 августа Россия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» — для страны это первая почти за 50 лет экспедиция к спутнику Земли.

Что такое «Луна-25»

Луна-25 – это новая межпланетная станция, разработанная российскими учёными и инженерами, которая продолжает наследие лунных исследований. Эта миссия представляет собой следующий этап в понимании Луны и её роли в истории нашей солнечной системы. Цель Луны-25 заключается в изучении состава поверхности спутника Земли, в том числе образований, таких как кратеры и равнины. Особое внимание будет уделено анализу химического состава лунной почвы, что поможет лучше понять эволюцию нашего спутника. Главная задача экспедиции – найти водяной лёд, который может находиться в грунте вблизи лунных полюсов. Луна-25 должна стать первым в мире космическим аппаратом, который совершит посадку на Южный полюс нашего спутника.

Фото: Роскосмос

История запуска межпланетных станций

Многие знаковые моменты в истории исследования Луны были связаны с советскими и российскими космическими программами. В середине XX века были запущены первые межпланетные станции, такие как «Луна-1», которая в 1959 году стала первым аппаратом, преодолевшим вторую космическую скорость. Следующие миссии, такие как «Луна-2», «Луна-3» и последующие, продолжали расширять нашу палитру знаний о Луне.


Однако больший успех пришёл только в 1966 году с миссией «Луна-9», которая впервые в истории совершила мягкую посадку на Луну. Это открыло новые горизонты для дальнейших исследований поверхности спутника Земли. «Луна-10», «Луна-11» и «Луна-12» также принесли ценные данные и уникальные фотоснимки Луны, позволяя учёным лучше понимать её структуру и характеристики.

Затем, в 1970-х и 80-х годах, советские исследователи начали разрабатывать станции, способные вернуть образцы почвы с Луны. «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» стали пионерами в этой области, успешно собрав и доставив на Землю бесценные образцы грунта. В ходе последней советской миссии, получившей название «Луна-24» и состоявшейся в августе 1976 года, на Землю со спутника были доставлены образцы лунного грунта.

Как прошёл запуск станции «Луна-25» 11 августа 2023

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с межпланетной космической станцией была запущена с космодрома «Восточный» в 8:10 по местному времени. Через 118 секунд первая ступень отделилась и приземлилась в лесу Верхнебуреинского района Хабаровского края. Чтобы исключить всевозможные последствия, жителей посёлка Шахтинский, который находится в этом районе, эвакуировали.

На 212 секунде полёта головной обтекатель ракеты-носителя был сброшен, а уже 287-й ступени отделилась и вторая ступень. На 563 секунде орбитальный блок отделился от третьей ступени, а на 574 секунде «Фрегат» начал разгонять «Луну-25» по опорной орбите в направлении спутника Земли.

Куда полетит «Луна-25» и когда посадка

Как уже говорилось ранее, «Луна-25» должна стать первым в мире космическим аппаратом, который совершит посадку на Южный полюс Луны. Станция должна будет собрать и проанализировать грунт спутника, изучить верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса.

По времени полёт «Луны-25» составит порядка 4,5 суток. Научная работа займёт около года. Уже в 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

Цель запуска межпланетной станции Луна-25: что она будет делать на Луне

Основная задача экспедиции — изучить технологию мягкой посадки и заложить фундамент для будущих миссий. Этим займётся орбитальная часть автоматического зонда. Сам спускаемый аппарат будет исследовать поверхность вблизи южного полюса Луны, в том числе с помощью криогенного бурения. В этом случае главная задача — найти воду.

Данные, полученные в начале 21 века, показывают, что в полярных выветренных породах (поверхностном слое рыхлого лунного грунта) содержится много летучих соединений космического происхождения, начиная с воды и заканчивая сложными молекулами, занесёнными на Луну кометами. Научные приборы «Луны-25» изучат состав этих веществ и оценят массовую долю замёрзшей воды в выветрившихся породах. Если их будет достаточно, то в будущем астронавтам больше не нужно будет доставлять воду с земли. Кроме того, эту воду, возможно, потребуется использовать для извлечения кислорода, а в отдалённом будущем — для получения воды.

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Миронов предлагает ввести «родительскую зарплату» для неработающих россиян
11 августа 2023, 17:45

Фото: istockphoto/fizkes

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил председателю российского правительства Михаилу Мишустину резолюцию, где предлагает ввести «родительскую зарплату» для неработающих родителей.
Об этом Сергей Миронов сообщил в своём Telegram-канале.
 
«Я направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину резолюцию «Форума справедливости». Неработающие родители, занимающиеся воспитанием детей, должны получать от государства «родительскую зарплату», — так считает политик Сергей Миронов.
Миронов также призывает правительство расширить возможности для применения материнского капитала и увеличить срок декретного отпуска. Отдельный блок в документе посвящён демографическим вопросам, отмечается, что решения этой комплексной проблемы «должны быть многогранными».
 
Авторы резолюции предлагают утвердить параметры единого федерального статуса многодетных семей и выплачивать по одному прожиточному минимуму на каждого представителя семьи.

Ранее сообщалось о том, что четырёхдневную рабочую неделю предложили установить для родителей, у которых трое и более детей. Зарплату при этом планируют сохранить в полном размере.

Председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью «Радио 1» инициативу оценил. Однако он добавил, что для решения демографических проблем нужно создать культ многодетности в стране. Но пока это невозможно.

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#многодетная семья
#многодетные семьи
#дети
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В Крыму проукраинская вожатая заявила о ненависти к русским детям
Минобр проверит видео с вожатой, заявившей о ненависти к русским детям
11 августа 2023, 17:37

Фото: iStock/nixki

Министерство образования Республики Крым проверит вожатую из детского лагеря в Крыму, которая заявила о ненависти к русским детям.
Отмечается, что в лагере отдыхают дети из населенного пункта Шебекино Белгородской области, который ежедневно обстреливают военнослужащие украинских формирований.

В сети распространено видео, на котором девушка бьет и оскорбляет несовершеннолетних. Вожатая также допускает высказывания о ненависти к русским детям и угрожает им убийством.

После огласки произошедшего, от девушки потребовали объяснений. Она заявила, что у нее произошел нервный срыв и принесла извинения. Минобразования республики проведет проверку по факту высказываний вожатой. 

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#минобразования
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#девушка
#ск
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С 11 августа на М-1 «Беларусь» изменится схема движения транспорта
11 августа 2023, 17:33

Фото: istockphoto / Evgeny Zhigalov

С 14 по 20 августа будет проходить форум международный Армия 2023, в связи с чем на участке трассы М-1 «Беларусь» с 45 по 59 км в Одинцове изменится схема движения.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что на участке дороги от съезда к парку «Патриот» до пункта взимания платы на 45-м км будет организовано одностороннее движение в сторону Москвы. Будут установлены соотвествующие дорожные знаки.


Дорога в парк «Патриот» будет осуществляться развязку на 59-м км М-1 «Беларусь».

Маршруты Мострансавто № 75 и № 189 также изменят схему движения. По временной схеме движения из маршрут № 189не будет совершать остановку "Соборная площадь", эта же остановка будет исключена на маршруте № 75.

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#дорожные знаки
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Синоптик Ильин: «Достаточно жаркая погода вернётся в столицу»
11 августа 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик Александр Ильин предрёк возвращение в Москву жары в середине следующей недели.
При этом, по его словам, жару впоследствии довольно быстро сменит похолодание.

«Достаточно жаркая погода вернется в столицу в середине следующей недели. Температура снова приблизиться к 30-градусным отметкам. Воздух прогреется до 26-31°C тепла. Жара точно продержится до 19 августа. Осадков в эти дни не ожидается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

При этом, добавил эксперт, с резким похолоданием в Москву вернутся и дожди.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после дождливых выходных в Москве на следующей неделе температура воздуха прогреется до 33°C жары.

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#погода
#прогноз
#лето
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Жители Подмосковья могут отдать свой гражданский долг приняв участие в выборах-2023
11 августа 2023, 16:42

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов отметил, что ​каждый житель ​региона должен отдать свой гражданский долг во благо развития Подмосковья. 

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«На территории Московской области будет применено дистанционное электронное голосование, каждый житель области имеет возможность проголосовать дистанционно где бы он не находился», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Жителю необходимо зарегестрироваться на сайте электронного голосования через портал госуслуг. Это очень простая и удобная процедура, которая позволяет в наш технологичный век отдать свой голос не отвлекаясь от производства, от домашних дел, от хобби и своего времяпровождения», — рассказал зампред Общественной палаты Московской области. 
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.

Дистанционное электронное голосование в Подмосковье поставят под общественный контроль.
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Благоустроенный жителями двор Долгопрудного стал известен по всей стране
11 августа 2023, 16:30

Фото: администрация городского округа Долгопрудный

Один из дворов в Долгопрудного стал известен по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Жительница Хлебникова Наталья Лазебная и её муж Сергей Кузнецов облагородили палисадник у своего дома на улице Тимирязевской.
«Фотографии и видео через знакомых, родственников и друзей разошлись по всей России: Тамбов, Краснодар, Волгоград, Питер – всё не перечислишь», – рассказала Наталья.  
Наталья Алексеевна посадила у дома флоксы, ромашки, гортензии, а Сергей Викторович, который является ещё и старшим по дому, смастерил целый городок.
«Под окнами нашей квартиры он сделал мельницу, колодец, избушку, а с другой стороны от подъезда у нас кошкин дом, мини-водоём и дорожка. Следим и ухаживаем за аллеей у детской площадки напротив. Некоторые соседи помогают. Дети радуются, взрослым нравится. Все фотографируются и удивляются, ждут новых поделок», – поделилась Лазебная. 
В прошлом году двор стал одним из победителей конкурса благоустройства. В этом году жильцы также подали заявку на городской и областные конкурсы. 
 
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#подмосковье
#московская область
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Минтранс Подмосковья напоминает о строгом соблюдении ПДД во время дождя
11 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto / OLENA SAKHATSKA

В Подмосковье прогнозируется дождь, возможно с грозой. В течение дня ветер усилится до 15 м/с. Подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными.

Местами в Подмосковье сегодня идёт дождь, возможна гроза. В течение дня ветер усилится до 15 м/с.

При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:

— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;

— установить дворники на максимальную частоту работы;

— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;

— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;

— не останавливаться на обочинах.

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Вьетнам выдал России обвиняемого по делу о наркоторговле
Из Вьетнама экстрадирован россиянин, который обвиняется в наркоторговле
11 августа 2023, 15:59

Фото: iStock/Yingko

Правоохранители Вьетнама передали российским полицейским мужчину, который находился в розыске за сбыт наркотиков в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк агентству ТАСС.
Она заявила, что гражданину России предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, который был реализован преступной группой.  

Фигурант уголовного дела сбывал наркосодержащие вещества через интернет-магазин. Всего известно о шести эпизодах группы, отметила Волк. Обвиняемый скрывался от МВД, в связи с чем, был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать вьетнамским полицейским на территории страны, после чего, он был передан сотрудникам МВД РФ.  

Преступную деятельность россиянин вел с 2018 года. 

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Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход капремонта детского сада
11 августа 2023, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Ход строительства нового детского сада на 350 малышей в микрорайоне Одинцово-1 проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Специалисты уже завершили монолитные работы, на данный момент проводят кладку внутренних стен и перегородок, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В работах задействована строительная бригада из 80 специалистов.
«Все процессы в графике: уже завершено возведение надземной части, в августе подрядчик приступит к остеклению, а в сентябре — к фасадным работам. Архитекторы постарались сделать здание уникальным. Так, для оптимальной инсоляции объекта каждая групповая ячейка запроектирована «каскадом», со сдвигом относительно предыдущей. Это добавит солнечного света во внутренние помещения. Кроме того, совместно с застройщиком проработаем вопрос размещения на территории спортивных игровых площадок и уличных теплиц», — рассказал Андрей Иванов.рассказал Андрей Иванов.
В рамках проекта в детсаду оборудуют комфортную зону ожидания для родителей. диспетчерский пункт, музыкальный и спортивный зал, медицинский кабинет и другое. 


В новом дошкольном учреждении разместиться 350 воспитанников от 1,5 до 7 лет. 

Завершение строительства намечается на 3-й квартал следующего года.
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