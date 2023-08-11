Луна-25 — автоматическая межпланетная станция: что она будет делать на Луне

Фото: Роскосмос
Что такое «Луна-25»Луна-25 – это новая межпланетная станция, разработанная российскими учёными и инженерами, которая продолжает наследие лунных исследований. Эта миссия представляет собой следующий этап в понимании Луны и её роли в истории нашей солнечной системы. Цель Луны-25 заключается в изучении состава поверхности спутника Земли, в том числе образований, таких как кратеры и равнины. Особое внимание будет уделено анализу химического состава лунной почвы, что поможет лучше понять эволюцию нашего спутника. Главная задача экспедиции – найти водяной лёд, который может находиться в грунте вблизи лунных полюсов. Луна-25 должна стать первым в мире космическим аппаратом, который совершит посадку на Южный полюс нашего спутника.
Фото: Роскосмос
История запуска межпланетных станцийМногие знаковые моменты в истории исследования Луны были связаны с советскими и российскими космическими программами. В середине XX века были запущены первые межпланетные станции, такие как «Луна-1», которая в 1959 году стала первым аппаратом, преодолевшим вторую космическую скорость. Следующие миссии, такие как «Луна-2», «Луна-3» и последующие, продолжали расширять нашу палитру знаний о Луне.
Затем, в 1970-х и 80-х годах, советские исследователи начали разрабатывать станции, способные вернуть образцы почвы с Луны. «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» стали пионерами в этой области, успешно собрав и доставив на Землю бесценные образцы грунта. В ходе последней советской миссии, получившей название «Луна-24» и состоявшейся в августе 1976 года, на Землю со спутника были доставлены образцы лунного грунта.
Как прошёл запуск станции «Луна-25» 11 августа 2023Ракета-носитель «Союз-2.1б» с межпланетной космической станцией была запущена с космодрома «Восточный» в 8:10 по местному времени. Через 118 секунд первая ступень отделилась и приземлилась в лесу Верхнебуреинского района Хабаровского края. Чтобы исключить всевозможные последствия, жителей посёлка Шахтинский, который находится в этом районе, эвакуировали.
На 212 секунде полёта головной обтекатель ракеты-носителя был сброшен, а уже 287-й ступени отделилась и вторая ступень. На 563 секунде орбитальный блок отделился от третьей ступени, а на 574 секунде «Фрегат» начал разгонять «Луну-25» по опорной орбите в направлении спутника Земли.
Куда полетит «Луна-25» и когда посадкаКак уже говорилось ранее, «Луна-25» должна стать первым в мире космическим аппаратом, который совершит посадку на Южный полюс Луны. Станция должна будет собрать и проанализировать грунт спутника, изучить верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса.
По времени полёт «Луны-25» составит порядка 4,5 суток. Научная работа займёт около года. Уже в 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.
Цель запуска межпланетной станции Луна-25: что она будет делать на ЛунеОсновная задача экспедиции — изучить технологию мягкой посадки и заложить фундамент для будущих миссий. Этим займётся орбитальная часть автоматического зонда. Сам спускаемый аппарат будет исследовать поверхность вблизи южного полюса Луны, в том числе с помощью криогенного бурения. В этом случае главная задача — найти воду.
Данные, полученные в начале 21 века, показывают, что в полярных выветренных породах (поверхностном слое рыхлого лунного грунта) содержится много летучих соединений космического происхождения, начиная с воды и заканчивая сложными молекулами, занесёнными на Луну кометами. Научные приборы «Луны-25» изучат состав этих веществ и оценят массовую долю замёрзшей воды в выветрившихся породах. Если их будет достаточно, то в будущем астронавтам больше не нужно будет доставлять воду с земли. Кроме того, эту воду, возможно, потребуется использовать для извлечения кислорода, а в отдалённом будущем — для получения воды.
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