Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли. Перед этим, были дважды включены ее двигатели. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
В госкорпорации отметили, что в современной истории России это первая космическая станция, выведенная на орбиту искусственного спутника Луны.
По словам представителей «Роскосмоса» системы станции работают в штатном режиме и связь со спутником устойчивая. Также сообщается, что навигационные параметра станции находятся под постоянным контролем и измеряются.
Станция была выведена на орбиту в 12:03 мск.
Ранее сообщалось, что Россия направила уведомление ООН о ядерных источниках энергии, размещенных на борту станции «Луна-25».
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По словам представителей «Роскосмоса» системы станции работают в штатном режиме и связь со спутником устойчивая. Также сообщается, что навигационные параметра станции находятся под постоянным контролем и измеряются.
Ранее сообщалось, что Россия направила уведомление ООН о ядерных источниках энергии, размещенных на борту станции «Луна-25».
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Анастасия Крестьянова