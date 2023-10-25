Луна приблизилась к Земле

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По данным астрономов, Луна оказалась в перигее, то есть на минимальном расстоянии от Земли в расчёте за месяц.
Дистанция между планетой и спутником в 05:54 (по мск) составит 364 872 км. 10 октября Луна находилась от Земли дальше почти на 40 тысяч км.
Полнолуние произойдёт в ночь с 28 на 29 ноября. Также ожидается частичное лунное затмение.
Ранее сообщалось, что пропавший на 34 года опасный астероид летит к Земле. Опасность астероида состоит в том, что он пересечет орбиту Земли на расстоянии, менее чем 7,5 млн км. Подобные космические объекты называются учеными Земля-кроссерами. Утверждать, что астероид обязательно столкнется с поверхностью Земли исследователи небрались.
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Мария Фирсова