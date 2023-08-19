«Луне-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита о поверхность Луны

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Автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита.
ТАСС, ссылаясь на данные «Роскосмоса», пишет, что прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.
Ранее автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли, фото публикует госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
На кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман. «Луна-25» осуществляет съемку с помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л.
Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».
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Ранее автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли, фото публикует госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».
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Мария Фирсова