Луноход «Прагъян» начал исследовать поверхность Луны

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Индийский луноход «Прагъян» (Pragyan) в четверг cовершил первую поездку по поверхности спутника Земли и приступил к исследовательским работам. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.
«Все системы после посадки в норме. Началось передвижение ровера», — сообщили в пресс-релизе организации.«Прагъян» проведёт химический анализ лунной поверхности. Миссия 20-килограммового лунохода, доставленного к естественному спутнику нашей планеты с помощью автоматической станции «Чандраян-3», рассчитана на 14 земных суток.
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