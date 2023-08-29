Луноход «Прагъян» обнаружил в грунте Луны железо, титан, кремний и другие элементы

Фото: iStock/Vitaly Kusaylo
Индийский луноход «Прагъян» обнаружил в грунте Луны серу, алюминий и железо. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.
В индийском космическом агентстве рассказали, что анализ поверхности проводится с помощью лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии. Аппарат направляет на объекты лазерные импульсы, которые считывают индивидуальный для каждого элемента набор длины волны света.
Читайте также:
ISRO: Индийский аппарат передал первые данные с Луны
Отправка лунной станции «Чаандраян-3» обошлась дешевле, чем съёмки голливудских фильмов о космосе
Эксперт Маринин: посадка станции на Луну сделала Индию космической державой
Анастасия Чинкова