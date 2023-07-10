Львам захочется романтики, а скорпионы станут смелее и решительнее: гороскоп с 10 по 16 июля

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В сфере здоровья нужно следить за тем, чтобы сон был полноценным и комфортным.
У Овна возникнет желание начать воплощать свои планы. Он почувствует прилив сил и энтузиазма.
Тельцу хорошо общаться с близкими и людьми. Ему необходимо находится среди тех, кто его любит.
У Близнецов прекрасный период для творчества. Им удастся себя ярко проявить.
У Рака повысится самооценка. Он будет полон сил и ощутит стремление исполнять свои желания.
Льву захочется романтики. Он станет чувствителен к красоте, и будет стремиться ко всему, что его радует.
Дева захочет действовать и решать вопросы. Но ей нужно распределить свои силы, чтобы не переутомиться.
Весам надо убедительно высказывать свои мысли. Они смогут привлечь к себе желаемое внимание и установить важные для них связи.
Скорпион станет смелее и решительнее. Он возьмётся за то, что давно откладывал.
Стрельцу лучше радовать себя и побаловать покупками. Вкусная еда, приятная музыка поднимут настроение.
Козерогу поможет рациональность. Ему лучше следовать намеченному ранее плану.
Водолею надо прислушаться к интуиции и к своим чувствам. Работать лучше в уединении и стараться не отвлекаться.
Рыбам нужно сохранять уверенность в себе. В делах и в личной жизни поможет жизнерадостность.
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