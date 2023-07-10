Львам захочется романтики, а скорпионы станут смелее и решительнее: гороскоп с 10 по 16 июля

У жителей Подмосковья была возможность проверить свое здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке».

Участниками акции «Проверь здоровье в парке» в минувшие выходные, стали более 400 человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Акция проходила в 21 городском округе региона: Балашиха, Ленинский, Коломна, Пушкино, Щёлково и других городских округах.

«За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили более 400 человек, а с начала проведения акции уже более 3 тыс. Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.