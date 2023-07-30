Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже прожиточного минимума, рассмотреть возможность их увеличения. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам прошлого года.
Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о совместной работе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Совместными усилиями они нашли более 30 людей, пропавших без вести на территории Украины. Благодаря их работе еще 34 ребенка были воссоединены со своими родственниками и опекунами.
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Екатерина Коршунова