Львовский военкомат проверит применение насилия при задержании мужчины

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«Распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования», — указано в сообщении военкомата Львовской области Украины.Львовские военные пообещали провести служебную проверку, результаты которой будут подвергнуты всесторонней правовой оценке, после чего приняты соответствующие меры.
Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако, СМИ регулярно сообщают о трудностях с мобилизации украинских граждан.
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