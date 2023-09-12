Лётчик Краснопёров рассказал, кто ответит за посадку самолёта в поле

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«Под раздачу попадут все, кто готовил самолёт к полёту, кто подписывал журнал. Специалисты будут разбираться, в чём причина: либо кто-то что-то не закрутил, либо где-то произошёл отрыв трубы, гидравлики. Если бы проблему смогли определить на земле, самолёт не выпустили бы в полёт с такой неисправностью. Но бывает такое, что со временем появляется трещина в металле, из-за этого происходит разгерметизация системы. Возможно, это стало причиной», — сказал Краснопёров.
Напомним, самолёт А320 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском.
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