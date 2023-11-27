Люберецким школьникам рассказали о деятельности омбудсмена Подмосковья

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Для молодежи из Люберец сотрудник аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской провел лекцию в рамках правового просвещения.Школьникам рассказали о том, какие существуют права и обязанности человека, а также о соц.гарантиях, которые существуют В России для детей и молодёжи. Кроме этого, они узнали какими именно вопросами занимается подмосковный омбудсен и в каких случаях можно к ней обращаться.
«В течение года я и мои сотрудники встречались со школьниками из разных муниципалитетов. Очень важно, чтобы молодежь знала о своих правах и обязанностях, а также о том, как действовать, если права человека нарушены», — поделилась Ирина Фаевская.
Стоит отметить, что после лекции смогли посетить спектакль «Веселый солдат» по одноименной повести Виктора Астафьева.
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