Любители публичного секса оккупировали парк в крупном американском городе

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Полиция штата Джорджия охотиться на любителей публичного секса, захвативших один из парков Атланты.
New York Post пишет, что парк «Сайкс», который находится у границы города Атланты, стал местом притяжения для десятков пар. Встретить там людей, занимающихся сексом, можно в любое время дня и ночи. Местные жители говорят, что такие пары затерроризировали их. В полицию поступает сотни жалоб.
Местные жители уже собираются самостоятельно наводить порядок. По словам Бьюкенена, парк «Сайкс» оказался на одном из «гнусных сайтов» знакомств для секса в качестве удобного места для свиданий. Полицейские установили в парке камеры наблюдения и отслеживают соцсети и сайты, где пары договариваются о сексе в парке. Уже за непристойное поведение арестованы 24 человека. Но это не оказало большого эффекта.
Защитники «свободной любви» считают, что власти Атланты занимаются преследованием людей за их образ жизни. Бьюкенен отвечает, что нарушители попадают под арест не за любовь к сексу на природе, а за непристойное поведение.
Ранее сообщалось, что 77-летний петербургский пенсионер намерен судиться с магазином интимных товаров из-за бракованной секс-игрушки.
Сообщается, что пожилой мужчина приобрел в секс-шопе девайс, у которого на второй день использования порвалась резинка. По словам пенсионера, на изделии присутствуют «трещины старения», что говорит о браке устройства.
После покупки мужчина вернулся в магазин и потребовал сделать возврат, однако ему отказали. Пенсионер обратился в суд и потребовал, чтобы ему вернули потраченные на покупку деньги, выплатили неустойку в размере 486.70 рублей, а также компенсировали моральный и физический вред.
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«Эта проблема держит жителей в постоянном страхе. Родители не могут гулять с детьми. Дети не могут гулять с собаками и играть в парке. Горожане не могут провести спокойный день на лоне природы», —говорит начальник полиции района Шон Бьюкенен.
Защитники «свободной любви» считают, что власти Атланты занимаются преследованием людей за их образ жизни. Бьюкенен отвечает, что нарушители попадают под арест не за любовь к сексу на природе, а за непристойное поведение.
Ранее сообщалось, что 77-летний петербургский пенсионер намерен судиться с магазином интимных товаров из-за бракованной секс-игрушки.
Сообщается, что пожилой мужчина приобрел в секс-шопе девайс, у которого на второй день использования порвалась резинка. По словам пенсионера, на изделии присутствуют «трещины старения», что говорит о браке устройства.
После покупки мужчина вернулся в магазин и потребовал сделать возврат, однако ему отказали. Пенсионер обратился в суд и потребовал, чтобы ему вернули потраченные на покупку деньги, выплатили неустойку в размере 486.70 рублей, а также компенсировали моральный и физический вред.
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Мария Фирсова