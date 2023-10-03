«Любого бы напугало»: сбежавшему из России Милохину принесли повестку

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Даня Милохин уехал из России
После начала проведения СВО на территории Украины 20-летний тиктокер Даня Милохин покинул Россию. Некоторое время тиктокер проживал в Дубае, продолжал снимать ролики и выкладывать их в сеть. Скандал вокруг блогера разразился после того, как он исполнил украинский гимн во время стрима. После этого поступка на него обрушилась волна критики со стороны деятелей культуры и общественности. Милохин попытался оправдаться и заявил, что перед эфиром исполнил гимн России, но эта часть была вырезана из ролика.
Тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск
После того, как Милохин вернулся в Россию, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны РФ, с просьбой включить блогера в списки потенциальных призывников по месту регистрации. Оказалось, что на воинском учете тиктокер не состоит.
Вскоре в сети распространилась информация о том, что Милохин объявлен в розыск одним из военкоматов Анапы. Позднее эта новость была опровергнута, однако, блогер обеспокоился тем, что его могут призвать на срочную службу и вновь покинул Россию. На своей странице в социальной сети блогер прокомментировал информацию о его розыске и заявил, что ему «теперь страшно» и подобная новость «любого бы напугала».
Милохина призвали в армию
По информации телеграм-канала Mash, сотрудники военкомата нагрянули по месту регистрации блогера в Анапе и намеревались вручить ему повестку. Напомним, с первого октября в России начался осенний призыв на срочную службу. Дверь сотрудникам военного комиссариата открыл отец блогера, который сообщил, что Милохин находится заграницей и отказался принимать повестку. Представители военкомата сообщили, что вернутся позже.
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