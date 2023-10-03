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«Любого бы напугало»: сбежавшему из России Милохину принесли повестку

Блогера Даню Милохина официально призвали в армию
03 октября 2023, 16:32
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию. Редакция «Радио 1» расскажет, что теперь ждет блогера по возвращении в Россию и отправится ли он проходить срочную службу.

Даня Милохин уехал из России


После начала проведения СВО на территории Украины 20-летний тиктокер Даня Милохин покинул Россию. Некоторое время тиктокер проживал в Дубае, продолжал снимать ролики и выкладывать их в сеть. Скандал вокруг блогера разразился после того, как он исполнил украинский гимн во время стрима. После этого поступка на него обрушилась волна критики со стороны деятелей культуры и общественности. Милохин попытался оправдаться и заявил, что перед эфиром исполнил гимн России, но эта часть была вырезана из ролика.


Тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск


Даня Милохин вернулся в Россию в сентябре 2023 года, однако его визит в страну едва не обернулся для него призывом в армию, в связи с чем он быстро покинул Родину.
После того, как Милохин вернулся в Россию, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны РФ, с просьбой включить блогера в списки потенциальных призывников по месту регистрации. Оказалось, что на воинском учете тиктокер не состоит.

Милохина призовут в армию: что ждет иноагентов по возвращении в Россию
Милохина призовут в армию: что ждет иноагентов по возвращении в Россию

Вскоре в сети распространилась информация о том, что Милохин объявлен в розыск одним из военкоматов Анапы. Позднее эта новость была опровергнута, однако, блогер обеспокоился тем, что его могут призвать на срочную службу и вновь покинул Россию. На своей странице в социальной сети блогер прокомментировал информацию о его розыске и заявил, что ему «теперь страшно» и подобная новость «любого бы напугала».

Милохина призвали в армию


По информации телеграм-канала Mash, сотрудники военкомата нагрянули по месту регистрации блогера в Анапе и намеревались вручить ему повестку. Напомним, с первого октября в России начался осенний призыв на срочную службу. Дверь сотрудникам военного комиссариата открыл отец блогера, который сообщил, что Милохин находится заграницей и отказался принимать повестку. Представители военкомата сообщили, что вернутся позже.

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В Мытищах состоялось выездное заседание депутатской комиссии
03 октября 2023, 17:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Выездное заседание депутатской комиссии проходило по вопросам градостроительства и ЖКХ. Заседание проходило в сквере у 16-го Центрального научно-исследовательского испытательного ордена Красной Звезды института имени маршала войск связи А. И. Белова Минобороны России.
Депутаты из Мытищ совместно с представителями Общественной палаты, юнармейцами и местными жителями проверили содержание территории и реализацию программы благоустройства, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа.

Встреча прошла в сквере, который недавно благоустроили. 
«Сезон благоустройства подходит к завершению. Мы на постоянной основе проводим депутатские комиссии по содержанию территорий. Идея создания такой аллеи в сквере нашего прославленного института давно витала в воздухе. Совместно с министерством обороны и муниципалитетом мы её воплотили в жизнь. Не сомневаюсь, что каждый человек, который попадает сюда, испытывает чувство гордости и уважения к своему городу и своей стране», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.
Руководство 16-го Центрального научно-исследовательского испытательного ордена Красной Звезды института имени маршала войск связи А. И. Белова Минобороны России передало благодарственные письма за помощь и содействие в организации аллеи главе округа Мытищи Юлии Купецкой и председателю Совета депутатов Андрею Гореликову.

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#юлия купецкая
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Первый проект реновации в подмосковных Мытищах завершат в 2026 году
03 октября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Долина Яузы» городского округа Мытищи возведут третий жилой дом, поэтому вместе с его вводом в эксплуатацию в 2026 году будет полностью завершен первый проект реновации в Подмосковье.

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство многоквартирного дома девелоперу проекта Группе «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

24-этажный дом вместит 253 квартиры: от студий до 4-комнатных. Введение в эксплуатацию этого многоквартирного дома полностью завершит первый проект реновации в городском округе Мытищи.

Проектом запланированы балконы разной площади, чтобы подчеркнуть выразительный запоминающийся архитектурный облик здания.


Жилой комплекс  «Долина Яузы» строится менее чем в 1 километре от МКАД и в 15 минутах пешком от станции «Перловская». 

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#самолет
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#станции
#детсад
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Подмосковный производитель сэндвич-панелей построит дополнительный склад
03 октября 2023, 16:39

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Подмосковный производитель сэндвич-панелей «ПрофХолод» построит дополнительный склад, где будут хранить комплектующие и сырьё для производства сэндвич-панелей.

Застройщик инвестирует в проект порядка 18 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

 В помещении проведут необходимые инженерные коммуникации и установят стеллажную систему. Площадь объекта составит более 3 тыс. кв. метров. Будет создано 3 рабочих места.

«ПрофХолод» — крупнейший в России производитель сэндвич-панелей с пенополиуретаном. Из продукции компании строятся овоще- и фруктохранилища, холодильные камеры, складские, производственные, жилые помещения по всей России и в 27 странах мира.

Проект строительства нового склада поступил на сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.

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В Реутове утвердили новый стандарт лавочек
03 октября 2023, 16:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

В подмосковном Реутове внедрили новый стандарт деревянных скамеек цвета белого дуба, такие уже были установлены в обновленном парке за ДК «Мир» в рамках второго этапа благоустройства, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«В рамках второго этапа обновления парка за ДК «Мир» мы установили новые скамейки, а в этом году мы обновили их цвет и получили множество положительных отзывов от жителей. Приняли решение внедрить стандарт внешнего вида скамеек на территории Реутова. Для всех управляющих и обслуживающих организаций теперь утвержден единый стиль того, как должна выглядеть лавочка – сломанную или поврежденную скамейку будут менять на новую светлую в стиле «хай-тек». Функциональность, комфорт, практичность – то, чего мы придерживаемся при благоустройстве городских территорий», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова. 

Он отметил, что согласно новому стандарту управляющие и обслуживающие компании будут устанавливать деревянные лавочки цвета беленного дуба. Обрабатываться скамейки будут сверхпрочной лазурью на гибридной основе. 

В пресс-службе напомнили, что помимо обновленных скамеек в парке за ДК «Мир» после завершения третьего этапа благоустройства жители Реутова могут полюбоваться «сухим» фонтаном или отдохнуть под перголой.

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135 воспитанников пошли в новый детский сад в Долгопрудном
03 октября 2023, 16:11

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В долгопрудненском микрорайоне «Бригантина» торжественно открыли новый детский сад «Маяк» на 135 мест. Садик входит в состав образовательного комплекса школы №7, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Это уже второй садик в этом микрорайоне. Первый, на 165 мест, заработал два года назад.
«Такое событие, как открытие детсада, – всегда праздник. Его востребованность велика – он расположен в динамично развивающемся новом микрорайоне с плотной застройкой», – сказал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин, по инициативе которого возобновилось строительство. 
Во время торжественной церемонии открытия детсада депутат Госдумы Ирина Роднина пожелала воспитанникам детсада самых радостных событий и счастливого детства.
 
После традиционной церемонии торжественного перерезания ленточки высокие гости отведали хлеб-соль, посмотрели, как оборудованы группы, залы, пищеблок и санузлы. Они оценили медицинскую комнату, кабинеты психолога и логопеда, осмотрели пункт охраны, оснащённый камерой «Безопасный регион».
 
Площадь двухэтажного детсада – 2,7 тыс кв м. В нём будут работать шесть групп по 20-25 человек. Каждая группа имеет своё название: «Дельфинчики», «Крабики» и так далее.

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#подмосковье
#московская область
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Новые станции и научная база: Академик Маринин раскрыл планы РФ после крушения «Луны-25»
Академик Маринин рассказал о космических планах России после крушения «Луны-25»
03 октября 2023, 16:07

Фото: Telegram-канал "Роскосмос"

Представители «Роскосмоса» назвали наиболее вероятную причину крушения станции «Луна-25». По предварительным данным, крушение вызвала нештатная работа бортового комплекса управления.
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член общественного совета госкорпорации Роскосмос Игорь Маринин рассказал «Радио 1», что Луна считается сложным объектом для любой космической станции, а невыполнение посадки – один из возможных вариантов. По словам учёного, специалисты должны учесть этот опыт лунной программы, чтобы предотвратить следующие крушения. 
«Повторять эту же станцию и эту же программу не предполагается. “Роскосмос” будет идти намеченным путём, и следующая по плану станция — орбитальная. Мощный аппарат будет выведен на окололунную орбиту, он будет с хорошим разрешением снимать участки поверхности луны для составления карты для последующих посадок. Кроме того, там будет соответствующая радиотехническая аппаратура для ретрансляции сигналов с последующих космических аппаратов», — поделился Маринин.
В планах «Роскосмоса» посадить новую станцию вблизи южного полюса и с помощью ретранслятора собирать информацию с поверхности Луны. Также на случай внештатной ситуации предполагается создание второй такой же станции.
«Вторая станция нужна на случай аварии. Но если всё пройдёт хорошо, то её планируют посадить в другом районе. В таком случае они будут запущены с разницей примерно два года. Вторая станция должна будет произвести забор и доставку грунта на землю в 2030-м году или в начале 2040-х годов», — сказал Маринин.
Академик также рассказал, что Россия совместно с Китаем и ЮАР разрабатывают программу по строительству посещаемой лунной научной базы. Согласно проекту, в середине 2040-х годов объект уже будет работать автоматически, а представители стран-участниц будут посещать его, собирать необходимую информацию, настраивать аппаратуру.

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#россия
#станция
#луна
#роскосмос
#аппарат
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Стало известно, как будет развиваться производство электротранспорта в России
Евдокимов: развитие электротранспорта остаётся перспективным направлением
03 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Евдокимов в беседе с RT рассказал о перспективах развития электротранспорта в России.
Специалист отметил, что развитие электроранспорта в России – перспективное направление. Этому способствует простота строения электромобиля, по сравнению с обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Разница между ними в номенклатуре запчастей, которые в случае с электромобилем легче производить локально.

Второй причиной перспективности направления являются развивающиеся отношения России с Китаем и Индией. Евдокимов отметил, что в настоящее время в Китае производится около половины всех электромобилей. А к 2030 году Индия займёт четвёртое место по размеру рынка для электротранспорта. Таким образом, развитие партнёрских отношений поспособствует и развитию отрасли в России.

Кроме того, собеседник RT отметил, что в России имеются запасы никеля и кобальта, которые являются компонентами аккумуляторных кислотных батарей (АКБ) электромобилей. А в дружественных для России странах происходит добыча лития и меди, что обеспечит отрасль полным набором необходимых компонентов.

Немаловажным моментом, по мнению Евдокимова, является опыт российских специалистов в производстве электромобилей и, в большей степени, электробусов. 

При этом, специалист отметил, что электротранспорт в ближайшие несколько лет не сможет совершать перевозки между городами, поскольку для этого необходимы мощные зарядные станции на всём протяжении пути. Для их установки и работы необходима специальная электросетевая инфраструктура, которой в России пока нет. 

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#электромобили
#россия
#развитие
#инфраструктура
#будущее
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Россияне могут остаться без VPN
В 2024 году РКН может заблокировать все VPN-сервисы в России
03 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/Pinkypills

Роскомнадзор планирует заблокировать все VPN-сервисы, которые помогают россиянам обходить ограничения, об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин в интервью «РИА Новости».
«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», - прокомментировал ситуацию Шейкин. 

По словам Шейкина, особо важно заблокировать те сервисы, которые позволяют получить доступ к продуктам компании Meta*.

Ранее в генеральную прокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу заместителем председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артемом Шейкиным были направлены обращения. В них сенатор просил проверить на предмет кабальности условия договоров операторов сотовой связи.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

#роскомнадзор
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В парке за ДК «Мир» в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили 153 дерева
03 октября 2023, 16:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Фомичевым и жителями приняли участие в заключительном дне областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой в парке за ДК «Мир» высадили 153 саженца, сообщает пресс-служба главы городского округа.
«В последний день общеобластной акции «Наш лес. Посади своё дерево» вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Васильевичем Фомичевым, активными жителями, сотрудниками предприятий и школьниками высадили саженцы деревьев в парке за ДК «Мир». На протяженности всего парка высадили 53 крупномерных дерева, из них 24 сосны и 29 лип», — сказал Станислав Каторов.

Глава Реутова отметил, что при формировании «зелёного каркаса» в Реутове важно привлекать всё больше людей к экологическому процессу. 
«Сегодня был рад видеть инициативу сотрудников нашей компании, занимающейся складской и транспортной логистикой, «Welldone»: они самостоятельно закупили деревья и пришли на акцию. Вместе с ними высадили сиреневую аллею из 100 саженцев», — рассказал Каторов. 

В пресс-службе добавили, что в подмосковном Реутове с начала старта акции «Наш лес. Посади свое дерево» высажено 470 саженцев деревьев и кустарников: липы, клены, ивы, яблони, сосны и многое другое.

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