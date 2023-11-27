Людей уносит, дома падают: последствия смертельного шторма в Крыму и Сочи

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Ураган и шторм продолжают бушевать на Черноморском побережье. В результате стихии около миллиона человек остались без света и воды. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в российских курортных городах и о том, что известно о разрушениях и пострадавших в результате циклона.
На Крым и Кубань обрушился мегашторм
Вечером 26 ноября на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия, в результате которой дома и дороги регионов оказались затоплены, а сотни тысяч людей были лишены света и воды. Из-за шторма была полностью закрыта дорога Саки – Евпатория. Стихия также внесла коррективы в работу воздушных судов. Семь самолетов, следовавших в Сочи, были направлены в Минеральные воды.
Последствия урагана в Крыму и Сочи
В результате шторма, в Ялте оказался поврежден газопровод. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Крыши с нескольких домов были сорваны, их обломки повредили кровли других зданий. Кроме того, несколько домов остались без электричества. По ее словам, 95 абонентов лишились газа, также есть перебои с электроэнергией. Движение транспорта в регионе также затруднено.
В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за разгула стихии
Жителей Крыма предупредили о возможных проблемах с водой. Им посоветовали сделать запасы, так как массовые перебои с электричеством могут отразится на системах водоотведения и водоснабжения. Из-за урагана без света остались около полумиллиона жителей полуострова. Сотрудники МЧС эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов. Из-за мощного шторма в некоторых регионах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В Краснодарском крае также наблюдается ухудшение погодных условий. В Адлере дерево рухнуло на автобусную остановку, когда там находились люди. В результате происшествия никто не пострадал. Похожий инцидент произошел в Сочи. Несколько деревьев упали на железнодорожные пути. Движение поездов осуществляется с задержкой.
На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе. Жители многоквартирного дома успели эвакуироваться. Жертв удалось избежать.
В Севастопольском аквариуме погибли более 500 экзотических рыб
В Севастопольском морском аквариуме-музее из-за шторма погибли более 500 морских животных. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Третий зал аквариума оказался полностью затоплен. Телеграм-канал Shot сообщает, что среди погибших экзотических морских обитателей были пираньи. Во время шторма у здания музея сорвало крышу, затопило насосы и вентиляцию.
Один человек погиб из-за обрушившегося на Крым шторма
В результате мощного шторма в Крыму погиб один человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24». Прежде сообщалось, что 50-летний мужчина, вышел посмотреть на волны и пропал без вести. Позже выяснилось, что он трагически погиб из-за удара волны, которая сбила его с ног и унесла в воду.
В Минздраве России сообщили, что из-за непогоды пострадали семь человек. Два жителя Евпатории были госпитализированы, остальным помощь была оказана амбулаторно.
Эвакуация в Крыму из-за шторма
Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы
На фоне стихии власти региона приняли решение об эвакуации населения. 311 человек, в том числе 43 ребенка, эвакуированы из Евпатории и Сакского района Крыма из-за непогоды. В пунктах временного размещения находится 71 человек.
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Анастасия Крестьянова