«Люди системно бедные»: Демограф Ткаченко оценил идею об освобождении многодетных от НДФЛ

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи. Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» прокомментировал данное предложение и объяснил, сможет ли оно наладить культ многодетной семьи.
«Чисто технически для введения освобождения от НДФЛ необходимо, чтобы у многодетных был федеральный статус. На данный момент каждый регион определяет сам, что такое многодетный», — заявил демограф.
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Ткаченко объяснил, что где-то статус многодетности считается с трех детей, где-то с 5, где-то определяется по младшему ребенку, а где-то по старшему. Например, в Москве, если старшему ребенку исполнилось 18, то семья все еще считается многодетной. А в Подмосковье после 18 лет старшего ребенка, семья теряет этот статус. Он заявил, что это решается введением федерального статуса многодетной семьи. В качестве удачного примера он привел Москву, так как после 18 лет ребенок идет в ВУЗ и необходимо оплачивать его и общежитие.
«Если бы Матвиенко всерьез занималась вопросом многодетности, давно бы способствовала появлению этого статуса. Но поскольку такого статуса нет, разговора об отмене НДФЛ не имеет никакого значения. <...> Если Матвиенко реально хочет что-то изменить, она должна озаботится законом о федеральном статусе многодетности, <...> она же за это отвечает.», — заявил Ткаченко.
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Демограф рассказал, что все, кто связан с поддержкой семьи, говорят об этом на протяжении 10 лет. Общественники, фракция Справедливая Россия, КПРФ и другие партии уже вносили законопроекты на эту тему, но пока что они не продвигаются.
«А то что надо делать послабление по налогам, это непременно нужно делать, потому что нужно не только НДФЛ, нужно очень серьезно пересмотреть законы о налогах на зарплату в принципе. Потому что у нас очень низкая зарплата, а связано с тем, что очень большие налоги на зарплату. Эти деньги, которые потом уходят в виде пособий и так далее, их лучше бы не пособием давали, а наоборот налоговыми послаблениями», — объяснил эксперт.Он объяснил, что в первую нужно менять саму налоговую систему. К примеру, если мужчина работает на 3 работах и получает большую зарплату, с него хотят брать большие налоги. Только у него есть безработная жена и 5 детей, которых он кормит. В таком случае нужно смотреть на распределение его зарплаты между иждивенцам, то есть смотреть налоги на домохозяйства, отметил Ткаченко.
«У нас люди системно бедные, а потом когда они попадают в полную бедность, им начинают подбрасывать крохи в виде пособий, а сама система распределения пособий сжирает гораздо больше денег.», — заключил эксперт.
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