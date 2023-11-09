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«Люди системно бедные»: Демограф Ткаченко оценил идею об освобождении многодетных от НДФЛ

Демограф Ткаченко: Освобождение многодетных семей от НДФЛ ничего не изменит
09 ноября 2023, 14:13
Фото: istock / Pra-chid

Фото: istock / Pra-chid

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи. Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» прокомментировал данное предложение и объяснил, сможет ли оно наладить культ многодетной семьи.

«Чисто технически для введения освобождения от НДФЛ необходимо, чтобы у многодетных был федеральный статус. На данный момент каждый регион определяет сам, что такое многодетный», — заявил демограф.

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Ткаченко объяснил, что где-то статус многодетности считается с трех детей, где-то с 5, где-то определяется по младшему ребенку, а где-то по старшему. Например, в Москве, если старшему ребенку исполнилось 18, то семья все еще считается многодетной. А в Подмосковье после 18 лет старшего ребенка, семья теряет этот статус. Он заявил, что это решается введением федерального статуса многодетной семьи. В качестве удачного примера он привел Москву, так как после 18 лет ребенок идет в ВУЗ и необходимо оплачивать его и общежитие.

«Если бы Матвиенко всерьез занималась вопросом многодетности, давно бы способствовала появлению этого статуса. Но поскольку такого статуса нет, разговора об отмене НДФЛ не имеет никакого значения. <...> Если Матвиенко реально хочет что-то изменить, она должна озаботится законом о федеральном статусе многодетности, <...> она же за это отвечает.», — заявил Ткаченко.

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Демограф рассказал, что все, кто связан с поддержкой семьи, говорят об этом на протяжении 10 лет. Общественники, фракция Справедливая Россия, КПРФ и другие партии уже вносили законопроекты на эту тему, но пока что они не продвигаются.

«А то что надо делать послабление по налогам, это непременно нужно делать, потому что нужно не только НДФЛ, нужно очень серьезно пересмотреть законы о налогах на зарплату в принципе. Потому что у нас очень низкая зарплата, а связано с тем, что очень большие налоги на зарплату. Эти деньги, которые потом уходят в виде пособий и так далее, их лучше бы не пособием давали, а наоборот налоговыми послаблениями», — объяснил эксперт.
Он объяснил, что в первую нужно менять саму налоговую систему. К примеру, если мужчина работает на 3 работах и получает большую зарплату, с него хотят брать большие налоги. Только у него есть безработная жена и 5 детей, которых он кормит. В таком случае нужно смотреть на распределение его зарплаты между иждивенцам, то есть смотреть налоги на домохозяйства, отметил Ткаченко.

«У нас люди системно бедные, а потом когда они попадают в полную бедность, им начинают подбрасывать крохи в виде пособий, а сама система распределения пособий сжирает гораздо больше денег.», — заключил эксперт.

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#люди
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В Дмитрове завершается капремонт медицинского колледжа
09 ноября 2023, 15:11

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Капремонт Дмитровского филиала Московского областного медколледжа № 1 выполнен на 97%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Колледж планируют открыть для возобновления проведения занятий через несколько недель.

«<…>Наш медколледж – это высокое качество средне-специального медицинского образования, где на протяжении не одного десятилетия коллектив воспитывает прекрасные кадры для больниц не только Дмитрова, северного Подмосковья, но и столицы. И сейчас, в результате капитального ремонта, медколледж получит современное здание с современным оборудованием, чтобы уже в новых условиях готовить медсестёр, медбратьев и фельдшеров для системы здравоохранения», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Стоит отметить, что в колледже ​обновили крышку, ​окна и инженерные сети,а также произвели небольшую перепланировку.

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#модернизация
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Депутат Бессараб призвала изучать все предложения по поддержке многодетных
09 ноября 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/dvulikaia

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что надо изучать и прорабатывать все инициативы, направленные на поддержку многодетных семей.
Так парламентарий прокомментировала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об освобождении от уплаты НДФЛ многодетных семей.

«Тем более это касается многодетных семей и тех бабушек и дедушек, которые являются опекунами и воспитателями для младшего поколения. Поэтому, думаю, что такие предложения необходимо рассматривать и рассчитывать, сколько это будет стоить для бюджета», — пояснила в беседе с RT Бессараб.

Она отметила, что этот вопрос можно будет проработать и решить с помощью дополнительных законопроектов.

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#семьи
#ндфл
#многодетные семьи
#матвиенко
#поддержка
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Трех сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий»
09 ноября 2023, 15:02

Фото: kremlin.ru

Трёх сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий», об этом сообщил министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! Как и другие представители достойного рода Кадыровых, они являются настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины!», - прокомментировал ситуацию Дудаев.

«Даймехкан Сий» дословно переводится как «Честь Отечества». Этот орден является высшей формой поощрения Чеченской Республики. 

Напомним, ранее глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

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#чечня
#награды
#рамзан кадыров
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Росавиация вернулась к расследованию аварийной посадки самолета в пшеничном поле
09 ноября 2023, 14:48

Фото: iStock/Takosan

Росавиация приняла решение о возобновлении расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», об этом сообщают «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) Росавиации Вячеслава Федорова.
12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.

По информации «Известий» причиной возобновления расследования стали вновь открывшиеся обстоятельства. В чём они заключаются - пока не уточняется.

К дорасследованию будут привлечены представители «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», Авиашколы «Аэрофлота» и Уральского МТУ Росавиации.

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#сочи
#поле
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Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка
09 ноября 2023, 14:44

Фото: iStock/Halfpoint

Российские власти должны обеспечивать семьи квартирами при рождении третьего ребёнка. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвящённых семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.
Она отметила, что государство должно строить жилые дома и часть квартир в них предоставлять многодетным семьям. Если семья более состоятельная, но ей можно предложить льготную ипотеку или полное списание уже имеющегося кредита. 

По словам Матвиенко, принятие таких мер поспособствует повышению рождаемости в стране. Семья заранее будет знать, что при рождении третьего ребёнка получит новое жильё, что станет определяющим фактором. 

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#валентина матвиенко
#совет федерации
#семьи с детьми
#демография
#квартиры
#государство
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Подмосковье представило изделия народных промыслов на выставке-форуме «Россия»
09 ноября 2023, 14:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область экспонирует семь видов изделий народных художественных промыслов на ярмарке, открывшейся в четверг на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Подмосковье – лидер по производству подобных изделий среди российских регионов. Гости ярмарки смогут не только увидеть предметы НХП, которыми славится регион, но и купить их. 
«Народные художественные промыслы – культурный код страны. Когда мы говорим слово «Россия», то представляем себе и павловопосадский платок, и гжельский фарфор, и федоскинскую шкатулку, и жостовский поднос. В регионе – 60% всех видов производств НХП, которые развиваются в стране. Почти 50% изделий в этой сфере создаются в Московской области», – сказала председатель художественно-экспертного совета Подмосковья по НХП Елена Куценко.
На ярмарке на ВДНХ представлены павловопосадские платки, которые не раз становились призёрами международных выставок в Париже и Брюсселе.  
 
Также все желающие могут познакомиться с продукцией Гжельского фарфорового завода. Это чайные сервизы, тарелки, фигурки в фирменных бело-голубых цветах и многое другое. 
 
Не оставят равнодушными гостей жостовские подносы и авторские изделия для интерьера, произведенные на подмосковной фабрике с двухвековой историей. 
 
Еще один фарфоровый завод, продукция которого экспонируется на ярмарке, – Фабрика в Вербилках, старейшее фарфоровое предприятие России. Ёлочные игрушки, блюдца, чайники, кофейные пары и кувшины с уникальной росписью украсят любой интерьер. 
 
А Богородская деревянная игрушка появилась ещё в XV веке. Образ мишки, расписывающего матрёшку, гуляющего по лесу или ловящего рыбу, понравится и детям, и взрослым. 
 
В ближайшее время на выставке-форуме «Россия» также можно будет купить уникальную лаковую миниатюру Федоскино. Будут представлены знаменитые шкатулки, панно из папье-маше, расписанные шёлковые платки и кокошники. Также можно будет купить приготовленную вручную коломенскую пастилу. Для её производства используют свежеиспечённые яблоки и другие фрукты, свежезамороженные ягоды, орехи и мёд.
 
Ярмарку народных художественных промыслов можно будет посетить в течение всех дней работы выставки-форума «Россия», то есть до апреля будущего года. 
 
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Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»

Выставку «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тысяч человек

Чемпионка мира по самбо Карина Черевань посетила стенд Подмосковья на ВДНХ
 
#россия
#вднх
#выставка
#форум
#народные промыслы
#ярмарка
#подмосковье
#московская область
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Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала
09 ноября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/Photodjo

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов заявил о необходимости предоставить семью свободу в использовании средств материнского капитала.
«Надо предоставить семьям максимальную свободу в использовании маткапитала. Наказывайте тех, кто будет его использовать не в интересах семьи и детей, но не ограничивайте возможности применения всех остальных. Тем более, что семью родителям прежде всего надо кормить. Если они говорят: «Дайте нам потратить средства, чтобы у нас была своя еда, качественная, да ещё и с использованием трудовоспитания на нашем участке», я за», — прокомментировал вопрос в беседе с RT Нилов.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.

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#семьи
#маткапитал
#многодетные семьи
#депутат
#помощь
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«Доска позора»: В России создадут публичный реестр должников по алиментам
ГД одобрила закон о создании публичного реестра должников по алиментам
09 ноября 2023, 14:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственная дума в I чтении одобрила закон о создании публичного реестра должников по алиментам.
В этот реестр будут включены граждане, которые уже привлекались к уголовной или административной ответственности за неуплату, а также тех, кого объявили в федеральный розыск.

По мнению законодателей, этот реестр повысит уровень правового воздействия на должников. Исключать из списка будут в тот момент, когда гражданин полностью погасить свои долги.

В Государственной думе реестр уже успели прозвать «доской позора». 

Напомним, 7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства.

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#розыск
#долги
#алименты
#госдума
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Петербургский депутат Крупник: Надо разрешить тратить маткапитал на фермерство
09 ноября 2023, 14:12

Фото: istockphoto.com/Likoper

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.
Он отметил, что расширения перечня направлений, куда можно тратить маткапитал, и включение в их число фермерское хозяйство поддержат семьи из сельской местности и тех, кто планирует переехать из города. Так, при принятии таких мер предлагается разрешать закупать на деньги материнского капитала домашних птиц и животных, семенной посевный материал, системы малой механизации.

«Такие нововведения будут способствовать развитию современного российского села и укреплению института семьи. Такая инициатива поддержит и те семьи, которые меняют городскую прописку на жизнь в селе и поднимают авторитет фермерского образа жизни, заново вдыхают жизнь в российскую деревню, создают новые культурные и туристические объекты», — приводит RT текст обращения депутата на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

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#деньги
#семьи
#маткапитал
#село
#фермерские хозяйства
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