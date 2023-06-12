МАГАТЭ: Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища

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При текущей высоте уровня воды насосы Запорожской ТЭС (ЗТЭС) в состоянии работать, отметили в агентстве. Однако на данный момент они не находятся в постоянной эксплуатации, «так как и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для охлаждения в течение нескольких месяцев».
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, подчеркнул, что ЗТЭС играет ключевую роль в обеспечении безопасности Запорожской АЭС.
Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о готовности персонала Запорожской АЭС к нештатным ситуациям. По его словам, все сотрудники станции как организационно, так и технологически готовы к реализации сценария о нехватке воды для охлаждающего контура Запорожской АЭС.