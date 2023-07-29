Макаревичу* грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента

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Музыканту Андрею Макаревичу* грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на его постах в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы.
В решении суда об отказе в иске музыканта было сказано, что Андрей Макаревич «в разное время давал интервью, в которых негативно высказывался о специальной военной операции на Украине».
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