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Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе

Figaro: Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
13 октября 2023, 21:52
Фото: iStock/Olivier DJIANN

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности, после того как в одной из школ в Аррасе произошло нападение, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает Figaro.
Сообщается, что на встрече присутствовали глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования Габриэль Атталь и другие.

Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. Данные о жертвах нападения не называются.


Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, который повлек смерть преподавателя. Отмечается, что за последние сорок лет подобные атаки привели к смерти около десяти учителей.

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В РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых
РПЦ: В картине с патриархом Кириллом на фоне «Троицы» нет ничего неправильного
13 октября 2023, 23:07

Фото: сайт Кремля

Представитель РПЦ по связям с общественностью Вахтанг Кипшидзе заявил, что лишь «психически больные люди» могут увидеть в картине с изображением патриарха Московского и всея Руси Кирилла на фоне иконы «Троица» Андрея Рублева что-то неправильное. Об этом пишет Daily Storm.
Таким образом Кипшидзе прокомментировал фотографию с заседания Священного синода РПЦ, которая 11 октября была опубликована на сайте Московской патриархии. На снимке за спиной спикера расположена картина с изображением главы Русской православной церкви, который стоит перед иконой Святой Троицы. Богослов Андрей Кураев назвал такой кадр «попыткой причислить действующего патриарха к лику святых».

В ответ на это Кипшидзе сказал, что бывшему протодиакону «больше нечем заняться, кроме как рассматривать фотографии на официальном сайте Московской патриархии». Кроме того, подобная деятельность даёт «больной фантазии» Кураева полную свободу.

По словам представителя РПЦ, нет ничего предосудительного в изображениях людей на фоне икон. Это также касается и снимков, которые люди делают при посещении церквей и храмов.

«Вы эту фотографию обрамите и повесите на стену. Какой-то психопат, придя к вам домой, будет говорить, что вы сошли с ума и поставили себя в лик святых», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

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#картина
#люди
#патриарх кирилл
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Дуров: Использование Telegram для усиления пропаганды маловероятно
13 октября 2023, 22:53

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи мессенджера могут видеть только тот контент, на который ранее подписались, поэтому маловероятно, что Telegram получится использоваться для усиления пропаганды. Об этом пишет РИА Новости.
«Маловероятно, что Telegram-каналы могут использоваться для значительного усиления пропаганды. Напротив, они служат уникальным источников информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов», — цитирует агентство слова Дурова.

Он добавил, что на этой неделе ХАМАС использовало мессенджер, чтобы предупредить жителей города Ашкелон в Израиле о скором начале ракетного удара и попросить их покинуть территорию.

«Поможет ли блокировка их канала спасти жизни людей или поставит под угрозу еще больше жизней? Всегда заманчиво действовать под воздействием эмоций. Но такие сложные ситуации требуют тщательного продумывания, которое должно принимать во внимание разницу между социальными платформами», — отметил Павел Дуров и подчеркнул, что подобные вопросы, напрямую касающиеся освещения военных действий, едва ли могут быть очевидными.

При этом искусственный интеллект и модераторы мессенджера удаляют миллионы вредоносных материалов каждый день, заключил основатель Telegram.

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#пользователи
#telegram
#искусственный интеллект
#новости
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Пассажиры с начала года совершили 23 млн поездок на подмосковном электротранспорте
13 октября 2023, 22:48

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье с начала года пассажиры совершили более 23 млн поездок в троллейбусах и трамваях. Число желающих воспользоваться электрическим транспортом увеличилось почти на 3 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Сегодня троллейбусы обслуживают пассажиров в трёх муниципалитетах – Химках, Подольске и Видном, а трамваи – только в Коломне. Маршруты захватывают все социально-значимые объекты – поликлиники, больницы, школы, городские достопримечательности и спортивные объекты.
 
В министерстве напомнили, что для оплаты проезда на электротранспорте можно воспользоваться банковскими или социальными картами, а также транспортными картами «Стрелка» или «Тройка».

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#минтранс мо
#транспорт
#трамвай
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье стартует сезонная акция по сдаче старых шин на утилизацию
13 октября 2023, 22:01

Фото: МинЖКХ МО

В Подмосковье с 15 октября по 15 ноября будет проходить ежегодная осенняя экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак». Её проведут Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.
«В середине осени автомобилисты обычно меняют резину. Старые шины и покрышки нельзя выбрасывать на придомовые контейнерные площадки в синие и серые баки. Жители Подмосковья могут привезти шины на 61 площадку «Мегабак» и принять участие в акции», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский
Он пояснил, что, сделав интересное фото, можно выиграть сертификат на покупку новой резины. Нужно лишь сделать креативную фотографию с шинами на любой площадке «Мегабак» и разместить в соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #сдалшинынаМегабак.
 
Также ненужные покрышки можно сдать на вторичную переработку в пункты «Орис Пром» и «Дмитровский РТИ». Адреса площадок «Мегабак» и переработчиков шин размещены на сайте мегабак.рф.
 
По данным министерства, из автомобильных покрышек получают резиновую крошку, текстильное волокно и металл, изготавливают подошву для обуви, дорожные настилы, коврики для дома и даже сумки.
 
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#антон велиховский
#жкх
#минжкх мо
#шины
#переработка
#мегабак
#московская область
#подмосковье
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Wildberries отменит комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard
13 октября 2023, 21:58

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Маркетплейс Wildberries решил отменить введенную ранее комиссию в 3 процента при оплате покупок картами Visa и Mastercard, об этом «РИА Новости» сообщили представители компании.
«12 октября в Генеральной прокуратуре состоялось совещание с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора. По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», - прокомментировали ситуацию представители маркетплейса. 

Помимо этого, Wildberries вернет денежные средства всем тем клиентам, с которых успели снять комиссию за тот период, что просуществовало это правило. 

При этом, ранее в пресс-службе Wildberries заявили, что введение дополнительной комиссии при оплате картами западных платежных систем Visa и Mastercard вызвано особенностями операционно-технологического процесса. Однако, позже, Генпрокуратура, совместно с Роспотребнадзором и Банком России, решили проверить законность мер, введенных маркетплейсом.

В результате, Wildberries принял решение комиссию отменить. 

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#магазин
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#банк
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В электричках Москвы и Подмосковья с 15 октября изменят плату за проезд
13 октября 2023, 21:47

Фото: ЦППК

В Москве и Московской области с 15 октября изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах. Изменения коснутся разовых билетов и абонементов во всех категориях пригородных поездов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
Цена проезда по железнодорожным тарифам составит:
 
– по всем маршрутам в пределах участка Ленинградский вокзал – Ховрино в Москве 52 рубля; 
 
– за одну пригородную зону в Подмосковье 33 рубля.
 
Цена проезда на МЦД-3 по билету «Кошелёк» карты «Тройка» составит:
 
– в зоне «Центральная» от Ховрина до Ухтомской 54 рубля (Ленинградский и Казанский вокзалы тоже входят в эту зону);
 
– в зоне «Пригород» от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома 71 рубль. 
 
– в зоне «Дальняя» от Клина до Алабушева и от 88-го км до Совхоза 71 рубль 33 рубля за каждую зону за границами зоны «Пригород».
 
В стоимость проезда уже входит пересадка на метро, МЦК или МЦД за 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД-3 – за 120. 
 
Для отдельных групп граждан в пригородных поездах предусмотрены федеральные и региональные льготы на проезд. Дети до семи лет могут ездить бесплатно.
 
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#подмосковье
#московская область
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Отданная браконьерами на чучело рысь обрела дом в Подмосковье
13 октября 2023, 21:33

Фото: Минсельхозпрод МО

На «Зооферме Шихово» в Дмитровском городском округе поселилась рысь по кличке Мурыська. Хищницу спасли от гибели, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Рысь переехала на зооферму из Можайского городского округа, где была на передержке. Несколько лет назад её поймали браконьеры и спасли неравнодушные люди. Сейчас её жизни ничто не угрожает. Животное проходит лечение и находится под ежедневным наблюдением специалистов», – сказал Мурашов
В 2013 году браконьеры принесли рысь таксидермисту, чтобы сделать из неё чучело. Однако специалист пожалел её и оставил у себя. Через несколько лет животное выкупила неравнодушная девушка. Хищница жила в питомнике с другими представителями семейства кошачьих. Но в прошлом году землю питомника продали, а рыси стали искать новый дом.
 
В итоге Мурыську забрала «Зооферма Шихово». Пока она на карантине. Как отметили в министерстве, у животного отличный аппетит – оно ест мясо, курицу, овощи, каши и принимает витамины.
 
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#подмосковье
#московская область
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Минюст признал иноагентом бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева*
13 октября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывшего топ-менеджера «Газпромбанка» Игоря Волобуева* признали иностранным агентом, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста РФ.
Помимо должности вице-президента, Волобуев* также очень долго занимал должность руководителя пресс-службы российского «Газпрома».

Однако, в марте 2022 года Волобуев* переехал в Украину, где вступил в Интернациональный батальон и теперь воюет на  стороне Вооруженных сил Украины. 

Помимо этого, по информации Минюста, он также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

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*Признаны иностранными агентами на территории РФ.
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#иностранный агент
#всу
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Минюст признал иноагентами журналистов Муждабаева*, Малаховскую* и Романову*
13 октября 2023, 21:18

Фото: iStock/Akintevs

Журналисты Айдер Муждабаев*, Елена Малаховская* и Ольга Романова* признаны иностранными агентами, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста РФ.
Сразу три журналиста пополнили список иностранных агентов на этой неделе. 

По информации министерства, Муждабаев*, который был заместителем главного редактора газеты «Московский комсомолец», выступал в поддержку властей Украины, в том числе осуществлял действия по сбору денежных средств для ВСУ.

Ольга Романова* - лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы» - принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Елена Малаховская*, которая за свою карьеру успела поработать на таких телеканалах как: «Пятый канал», «СТС», «ТНТ», «Рен-ТВ», «Москва 24», принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Отмечается, что в настоящий момент Малаховская* и Романова* проживают за пределами РФ.

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*Признаны иностранными агентами на территории РФ. 
 
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