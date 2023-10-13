Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе

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Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности, после того как в одной из школ в Аррасе произошло нападение, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает Figaro.
Сообщается, что на встрече присутствовали глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования Габриэль Атталь и другие.
Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. Данные о жертвах нападения не называются.
Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, который повлек смерть преподавателя. Отмечается, что за последние сорок лет подобные атаки привели к смерти около десяти учителей.
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Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. Данные о жертвах нападения не называются.
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Екатерина Коршунова