Максим Дунаевский о послании губернатора: Желание Воробьева стараться — важнее любых цифр

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Композитор отметил, что в России очень мало руководителей, которые могут «вот так болеть за дело»
Художественный руководитель и председатель худсовета Московской областной филармонии, композитор и пианист Максим Дунаевский считает, что в России очень мало руководителей, которые могут так болеть за свое дело, как губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Композитор отметил, что Андрей Воробьев и его команда стараются побороть все те белые пятна, которые до сих пор образуются в деятельности всех подразделений властей Московской области.
Ранее политолог Евгений Минченко, оценивая выступление Воробьева, назвал его программным и эпохальным, определяющим развитие Московской области на ближайшие пять лет.
«Мы с ним пришли на свои должности практически одновременно, поэтому вся деятельность была, можно сказать, перед глазами. Не все получается, но и не может все получаться — получается все только у идиотов, у нормальных людей нет. <...> Но вот это желание стараться, чтобы все получилось — оно всегда есть у него. И это, наверное, даже важнее любых цифр», — отметил Дунаевский, комментируя очередное послание губернатора к жителям Подмосковья.
Ранее политолог Евгений Минченко, оценивая выступление Воробьева, назвал его программным и эпохальным, определяющим развитие Московской области на ближайшие пять лет.
Артем Путинцев