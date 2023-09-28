Максим Тихомиров избран главой городского округа Дубна

Фото: паблик Дубны во «ВКонтакте»
Тихомиров родился в 1985 году в Запрудне, окончил Московский государственный университет леса по специальности «лесоинженер». Работал в Дмитровском лесхозе, затем возглавлял сначала Вербилки, а потом Запрудню. С 2020 года – замглавы наукограда по вопросам взаимодействия со СМИ, торговле, социальной сфере и поддержке здравоохранения.
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