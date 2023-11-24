Максим Титов стал новым замминистра сельского хозяйства

В Подмосковье начали использовать GigaChat для обработки обращений граждан по социальным проблемам. Проекте регион реализует совместно со Сбером, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, в которой принял участие Владимир Путин.