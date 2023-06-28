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Председатель Социального фонда России Чирков: Максимальный размер пособий по уходу за детьми увеличится на 49% со следующего года
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей в 2024 году увеличится на 49%. Об этом он сообщил в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Соответствующая информация размещена на сайте Социального фонда России.
По его словам, размер пособия в наибольшем значении составит более 49 тыс. руб. в месяц, а к 2025 году его сумма превысит 66 тыс. руб. в месяц. Он пояснил, что увеличение размера пособий стало возможно после
объединения ПФР и ФСС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ГД прокомментировали новые выплаты медработникам.
По его словам, размер пособия в наибольшем значении составит более 49 тыс. руб. в месяц, а к 2025 году его сумма превысит 66 тыс. руб. в месяц. Он пояснил, что увеличение размера пособий стало возможно после
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ГД прокомментировали новые выплаты медработникам.
Анастасия Крестьянова