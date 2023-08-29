Малая авиация меняет правила работы из-за борьбы с украинскими дронами

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Борьба с украинскими беспилотниками внесла изменения в устоявшиеся правила и методы работы малой авиации. Например, подмосковные аэродромы теперь направляют планы полетов не только Росавиации, но и силовым структурам.
Начальник одного из аэроклубов после совещания с правоохранителями также пришел к выводу, что всем будет удобнее, если силовики заранее будут располагать информацией о том, какие самолеты находятся в воздухе в то или иное время. Это всем сэкономит силы, время и нервы.
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Александр Бойцов