Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»

Фото: Константин Семенец
На проходящей на ВДНХ выставке-форуме «Россия» 500-тысячным победителем стал семилетний мальчик Матвей из Ростова-на-Дону, приехавший в Москву с мамой. Юбилейный гость выставки получил от организаторов специальный приз — двухдневную поездку с семьёй в Санкт-Петербург.
Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов страны, 2 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего на мероприятии представлена 131 экспозиция. Планируется, что выставку посетят более 20 миллионов человек.
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