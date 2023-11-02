Мальчику из Подмосковья вручили медаль «За проявленное мужество»

Фото: пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области
Награждение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
Вручали медали героям председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, ее заместитель Юрий Воробьев и глава МЧС России Александр Куренков.
«Милосердие и неравнодушие, которые вы проявляете в своей жизни, достойны глубочайшего уважения. Ваши храбрость и мужество, смелость и решительность в минуту опасности являются примером не только для сверстников, но и взрослых. Горжусь вами и благодарю, вы составляете будущее нашей великой Родины!» - подчеркнул Александр Куренков.
10-летний житель городского округа Люберцы Московской области Гордей Рыбаков также был удостоин награды. В августе 2023 мальчик спас тонущую девочку 7 лет во время отдыха на озере в деревне Мокрое Владимирской области Он самостоятельно вытащил её из воды, сделал искусственное дыхание и вызвал скорую помощь.
Стоит отметить, что церемония награждения традиционно проводится накануне Дня народного единства. В этом году медали получили 200 ребят из 60 регионов России.
Читайте также:
Проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ
В России проводится творческий конкурс «Пробуждая сердца»
Психолог Клюваева: Расписание – основа психологической стабильности ребёнка