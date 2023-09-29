«Маленькие пенисы»: Врач объяснила популярность секс-позы «догги-стайл»

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При этом Лазута подчеркнула, что данная поза подходит мужчинам с небольшим пенисом для получения наибольшего удовольствия.
«Известно, у европейцев, по данным статистики, преобладают средние и ниже среднего размеры полового члена. И это также определяет выбор оптимальной позы в сексе для максимальных ощущений», - цитирует «Лента.ру» гинеколога.Кроме того, эта поза также удобна для мужчин с большими животами, а для женщин она является отличной стимуляцией влагалища.
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