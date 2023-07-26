Малина в подмосковных лесах поспела на неделю раньше срока

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«Этот кустарник цветёт с июня до сентября с небольшими перерывами, а плодоносит в августе. В этом году малина начала созревать на неделю раньше обычных сроков. Это объясняется умеренной влажностью и тёплыми ночами», – пояснил зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.Как отметили в Комлесхозе, дикую малину можно найти на опушках или полянках в лесу. Она особенно любит земли рядом с лесными реками.
В народе малину называют медвежьей ягодой. Считается, что ею очень любят лакомиться медведи.
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