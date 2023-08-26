Малофеев: голос патриотов не замолчит

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Учредитель Царьграда Константин Малофеев заявил, что голос патриотов не замолчит. Об этом Малофеев сообщил в программе «Царьград. Главное».
В этой программе учредитель «Первого русского» Константин Малофеев, философ Александр Дугин и протоиерей Андрей Ткачёв обсуждали феномен фигуры Евгения Пригожина — основателя ЧВК «Вагнер», который погиб в авиакатастрофе в Тверской области.
Малофеев подчеркнул, что власть идет от Бога, поэтому «мы всегда будем отвергать путь революций и мятежей».
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«Голос народный, голос людей, которым не всё равно, не замолчит. Мы делали это до, мы будем делать это после. Нас ничего не остановит. Его дело не умрёт ни в медиапространстве, ни на фронте», — приводит слова Малофеева Царьград.
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Екатерина Коршунова