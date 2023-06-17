Малофеев предложил давать несовершеннолетним рабочие места мигрантов

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Константин Малофеев заявил, что подросткам следует дать рабочие места мигрантов для взросления
Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев сообщил, что раннее трудоустройство — это взросление, поэтому подросткам надо предоставить сферы деятельности мигрантов, передает РИА Новости.
По словам Малофеева, единственный шанс побудить несовершеннолетних к взрослению — это зарабатывать. Он также добавил о необходимости уравнения прав подростков и совершеннолетних мигрантов.
«Удивительно, что в стране для того, чтобы закончить полноценно учебу, гражданин должен сдать ОГЭ, а мигрант 30–40 лет должен сдать экзамен, который гораздо слабее и гораздо менее требовательный», — заявил Малофеев.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, сколько петербургские подростки могут заработать за лето.
По словам Малофеева, единственный шанс побудить несовершеннолетних к взрослению — это зарабатывать. Он также добавил о необходимости уравнения прав подростков и совершеннолетних мигрантов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, сколько петербургские подростки могут заработать за лето.
Екатерина Коршунова