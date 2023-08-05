Малолетнего русофоба направили в Центр временного содержания в Петербурге

Фото: istockphoto/Dzurag
По соцсетям Петербурга разошлось видео с крайне агрессивным и русофобски настроенным ребенком. Октябрьский районный суд определил его в Центр временного содержания для малолетних правонарушителей.
В силу возраста привлечь его к административной ответственности не представляется возможным. Известно, что мать его живет на родине, в Таджикистане, а отец — в России, но сейчас он находится в другом городе, поэтому в течение установленного законом срока передать ему ребенка нельзя. Октябрьский районный суд принял решение оставить мальчика в Центре временного содержания до приезда папы — до 30 суток.
Читайте также:
Московская школьница попала в больницу после избиения подружками
В Красноярском крае трое несовершеннолетних подожгли рельсы
За поджог на ж/д в Москве задержаны двое школьников
Александр Бойцов