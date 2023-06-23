Мама Илона Маска рассказала, что запретила сыну драться с Марком Цукербергом

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«На самом деле я отменила бой. Но им ещё не сказала. Однако я продолжу говорить о том, что бой отменен, на всякий случай...», — написала Мэй Маск.
Ранее сообщалось, что состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд. Глава корпорации Meta* (владеет запрещенными в России сервисами Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Это наиболее быстрый рост благосостояния среди самых богатых людей планеты, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.